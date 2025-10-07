Language
    'रोशन पंजाब’ पहल से भगवंत मान का 24 घंटे किफायती बिजली का वादा, 5 हजार करोड़ से चमकेगा बिजली ढांचा

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:25 PM (IST)

    पंजाब सरकार ने ‘रोशन पंजाब’ योजना के तहत राज्य में 24 घंटे सस्ती बिजली देने का वादा किया है। इसके लिए ₹5000 करोड़ का निवेश किया गया है जिसका मकसद बिजली सिस्टम को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इससे राज्य का विकास होगा और जनता का भरोसा बढ़ेगा। बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा और PSPCL टीम इस परियोजना पर काम कर रही है।

    पंजाब सरकार ने ‘रोशन पंजाब’ योजना के तहत राज्य में 24 घंटे सस्ती बिजली देने का वादा किया (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब में अब बिजली कटौती का झंझट खत्म होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने ‘रोशन पंजाब’ योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत आने वाले साल तक पूरे राज्य में 24 घंटे लगातार और सस्ती बिजली देने का वादा किया गया है। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि पंजाब के हर घर, हर खेत और हर उद्योग को रोशन करने का मिशन है।

    सरकार ने इस काम के लिए ₹5,000 करोड़ का बड़ा निवेश किया है। पंजाब के इतिहास में बिजली के क्षेत्र में यह अब तक का सबसे बड़ा खर्च है। इसका मकसद है, पूरे बिजली सिस्टम को नई ताकत देना, ताकि हर गांव और हर शहर तक बिना रुकावट बिजली पहुंच सके।

    मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह कदम पंजाब के विकास और जनता के भरोसे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि अब पंजाब में न कोई फैक्ट्री बिजली के इंतज़ार में रुकेगी, न कोई किसान अंधेरे में रहेगा। हर घर को 24 घंटे बिजली मिलेगी, और वह भी सस्ती दरों पर।

    इस परियोजना की निगरानी बिजली मंत्री श्री संजीव अरोड़ा कर रहे हैं, जबकि PSPCL के चेयरमैन अजय कुमार सिन्हा और उनकी टीम दिन-रात मेहनत कर रही है ताकि हर कोने तक बिजली पहुंचाई जा सके। मान सरकार ने बिजली की निरंतर आपूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

    पच्छवाड़ा खदान से कोयले की लंबी अवधि की सप्लाई पक्की कर दी गई है, ताकि बिजली उत्पादन कभी न रुके। साथ ही, सरकार ने GVK थर्मल प्लांट को अपने अधीन लेकर यह सुनिश्चित किया है कि बिजली उत्पादन का पूरा नियंत्रण पंजाब सरकार के पास रहे, ताकि इसका लाभ सीधे जनता को मिले।

    पूरे पंजाब में बिजली व्यवस्था को और मज़बूत करने के लिए नए सबस्टेशन बनाए जा रहे हैं, पुरानों की मरम्मत हो रही है और नई तारें बिछाई जा रही हैं। इन सुधारों से लोगों को वोल्टेज की समस्या से राहत मिलेगी, बिजली कट कम होंगे और खराबी आने पर बिजली जल्दी बहाल होगी।

    शहरी इलाकों में सुरक्षा और सफाई को ध्यान में रखते हुए 13 नगर निगमों में एक विशेष प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके तहत PSPCL के खंभों से गैर-बिजली के तार हटाए जा रहे हैं, नीचे लटकी हुई लाइनें ठीक की जा रही हैं और खुले मीटर बॉक्स को बंद किया जा रहा है, ताकि लोगों को सुरक्षित और साफ-सुथरा माहौल मिल सके।

    जनता की सुविधा के लिए मोहाली में नया, आधुनिक कॉल सेंटर शुरू किया गया है, जिसमें 180 सीटें हैं। यह 1912 हेल्पलाइन को और मज़बूत बनाएगा, ताकि लोगों की शिकायतों का तुरंत हल हो सके। ‘रोशन पंजाब’ योजना का असली मकसद है जनता को भरोसेमंद, सस्ती और लगातार बिजली देना।

    मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह केवल बिजली की बात नहीं, बल्कि पंजाब के उज्जवल भविष्य की नींव है। अब पंजाब का हर घर, हर खेत और हर उद्योग सचमुच रोशन होगा, यही है ‘रोशन पंजाब’ का सपना।