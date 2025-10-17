रिश्वतखोरी में फंसे DIG भुल्लर व बिचौलिये को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, 7.50 करोड़ बरामद, 50 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी का खुलासा

रवि अटवा, चंडीगढ़। रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को गिरफ्तारी के अगले दिन शुक्रवार दोपहर बाद सीबीआई अदालत में पेश किया गया। उनके बिचौलिये को भी कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान भुल्लर ने कहा कि कोर्ट से उन्हें इंसाफ की उम्मीद है और कोर्ट उनके सही करेगा। सीबीआई ने रिश्वत के आरोप में दोनों को वीरवार दोहपर बाद चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोर्ट ने भुल्लर और बिचौलिये को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब उसे 31 अक्टूबर को दोबारा पेश किया जाएगा। वहीं, डीआईजी के घर से जो रिकवरी हुई है वह पांच करोड़ से बढ़कर साढ़े 7 करोड़ रुपये हो गई है। डीजीआई के पास 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी होने का भी खुलासा हुआ है।