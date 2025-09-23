बाइक चोर, देश का गद्दार... रोहित गोदारा ने खोली लॉरेंस बिश्नोई की पोल; बताया सलमान को क्यों मारना चाहता है गैंगस्टर

दुबई में बैठे रोहित गोदारा ने लॉरेंस बिश्नोई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने अमेरिकी एजेंसियों से हाथ मिलाकर देश की खुफिया जानकारी लीक की है ताकि उसका भाई अनमोल सुरक्षित रहे। गोदारा ने यह भी कहा कि लॉरेंस सलमान खान के नाम पर फेम लेता है और उसने चीनू बहन के बारे में गलत बातें कही हैं।

रोहित कुमार, चंडीगढ़। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर अब गद्दारी का गंभीर आरोप लगा है। दुबई में बैठे रोहित गोदारा ने दावा किया है कि लॉरेंस ने अमेरिकी एजेंसियों से हाथ मिला लिया है और भारत की खुफिया जानकारियां बाहर भेज रहा है। गोदारा के मुताबिक, यह कदम लॉरेंस ने अपने भाई अनमोल बिश्नोई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया।

ध्यान रहे कि गोदारा, लॉरेंस और गोल्डी बराड़ अब अलग-अलग राह पर है। गोदारा ने गोल्डी के साथ हाथ मिला रखा है। अनमोल, जो कई वारदातों में वांछित है, फिलहाल विदेश में छिपा हुआ बताया जाता है। आरोप है कि लॉरेंस ने उसकी हिफाजत के बदले अमेरिका को संवेदनशील जानकारियां देना शुरू कर दिया है। हालांकि, अब तक किसी भी एजेंसी ने इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

पुलिस सूत्रों का कहना है कि वे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि यह मामला सिर्फ आपसी गैंग प्रतिद्वंद्विता का हिस्सा भी हो सकता है। दोनों गैंग लंबे समय से एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में गोदारा की ओर से लगाए गए आरोप लॉरेंस को बदनाम करने की रणनीति भी हो सकते हैं। फिर भी सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को देखते हुए इन दावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

पोस्ट में क्या लिखा? रोहित गोदारा ने फेसबुक पर शेयर किए पोस्ट में लिखा कि मैं रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, भाइयों मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे खिलाफ फेसबुक पोस्ट इंटनेट मीडिया में चल रही है, ये (हरी बॉक्सर) शराब पीकर उस कुत्ते के कहने पर गलत पोस्ट करता है। सुबह ये हमसे माफी मांगता है। इसकी रिकार्डिंग है हमारे पास, जो हमने आपको भेज दी है। ये मोटरसाइकिल चोर है।

रोहित गोदारा ने पोस्ट में आगे लिखा है कि उस कुत्ते (लॉरेंस बिश्नोई) की औकात नहीं हमसे लड़ने की। इससे बड़ा चोर और गद्दार तो पूरे विश्व में नहीं है। इसने देश के साथ गद्दारी की है। अमेरिकन एजेंसी से मिलकर अपने भाई (अनमोल) को बचाया और अब देश की खुफिया बातें उनको बताता है और हम जितने भी भाई बाहर बैठे हैं, उन सबकी मुखबिरी करता है।

लॉरेंस सलमान के नाम पर लेता है फेम: रोहित गोदारा गोदारा ने लिखा कि ये सलमान खान के नाम का फेम लेता रहता है। लॉरेंस खुद हमको कहता आया है कि भाई फेम के लिए इसे मारना है और जिस चीनू बहन (स्वर्गीय आनंदपाल की बेटी) के लिए ये गलत बोल रहा है, उसे ये बहन कहता था। वह हमारी छोटी बहन है।

पोस्ट में आगे लिखा कि इसे (लॉरेंस को) सनातन नाम का अर्थ भी नहीं पता। ये 9 दिन के नवरात्र करने से पहले तो मीडिया को फोन कर बताता है। ये (लॉरेंस) गद्दार और कुत्ता है। मेरा निवेदन है कि इस कुत्ते के साथ हमारी कोई फोटो और हमारा नाम न जोड़ें।