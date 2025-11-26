चंडीगढ़ में रोडवेज बस की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत, ड्राइवर गिरफ्तार

चंडीगढ़ में हरियाणा रोडवेज की बस से उतरते समय एक महिला की जान चली गई। अंबाला निवासी प्रवीन सेक्टर-32 में बस से उतर रही थीं, तभी चालक ने लापरवाही से बस आगे बढ़ा दी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे बाद में जमानत मिल गई।

सेक्टर 34 पुलिस ने बस चालक को किया अरेस्ट (फाइल फोटो)