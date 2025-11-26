चंडीगढ़ में रोडवेज बस की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत, ड्राइवर गिरफ्तार
चंडीगढ़ में हरियाणा रोडवेज की बस से उतरते समय एक महिला की जान चली गई। अंबाला निवासी प्रवीन सेक्टर-32 में बस से उतर रही थीं, तभी चालक ने लापरवाही से बस आगे बढ़ा दी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे बाद में जमानत मिल गई।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा रोडवेज की बस चालक की लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली। यह हादसा तब हुआ जब अंबाला निवासी प्रवीन बस से उतर रही थीं, तभी चालक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गंभीर घायल प्रवीन को सेक्टर-32 अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
सेक्टर-34 पुलिस ने बस चालक जतिन्द्र को गिरफ्तार कर लिया, बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। अंबाला निवासी दर्शन ने पुलिस को बताया कि वह सोमवार सुबह लगभग 11 बजे भाभी प्रवीन के साथ रोडवेज बस से चंडीगढ़ आ रहा था। सेक्टर-32 में उतरते समय हादसा हुआ।
