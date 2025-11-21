Language
    22 और 24 को मरम्मत कार्य के चलते सड़क बंद रहेंगी, चंडीगढ़-पंचकूला हाईवे पर बाधित रहेगा ट्रैफिक

    By Dr Sumit Singh Sheoran Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 05:03 PM (IST)

    चंडीगढ़ में टीटी वाटर सप्लाई की मरम्मत के चलते 22 और 24 नवंबर को कुछ सड़कें बंद रहेंगी। चंडीगढ़-पंचकूला हाईवे रामलीला ग्राउंड के पास और मनीमाजरा रोड टी प्वाइंट पर सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक यातायात बाधित रहेगा। जनता से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है।

    सुबह 10 से रात 10 बजे तक सड़क बंद रहेगी।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। टीटी वाटर सप्लाई को लेकर मरम्मत कार्य और नई टीटी वाटर लाइन बिछाने के कारण शहर के कई हिस्सों में सड़क बंद रहेंगी। चंडीगढ़-पंचकूला हाईवे रामलीला ग्राउंड के पास 22 नवंबर को सुबह 10 से रात 10 बजे तक सड़क बंद रहेगी।

    उधर मनीमाजरा रोड टी प्वाइंट (बीएसएनएल नोडल सेंटर मनीमाजरा) के पास 24 नवंबर को सुबह 10 से रात 10 बजे तक सड़क बंद रहेगी। आम जनता से अपील है कि असुविधा से बचने के लिए इस दौरान वैकल्पिक सड़कों का प्रयोग करें। इस दौरान ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा