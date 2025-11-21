22 और 24 को मरम्मत कार्य के चलते सड़क बंद रहेंगी, चंडीगढ़-पंचकूला हाईवे पर बाधित रहेगा ट्रैफिक

चंडीगढ़ में टीटी वाटर सप्लाई की मरम्मत के चलते 22 और 24 नवंबर को कुछ सड़कें बंद रहेंगी। चंडीगढ़-पंचकूला हाईवे रामलीला ग्राउंड के पास और मनीमाजरा रोड टी प्वाइंट पर सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक यातायात बाधित रहेगा। जनता से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है।

सुबह 10 से रात 10 बजे तक सड़क बंद रहेगी।