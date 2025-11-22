सड़क हादसे में मरने वाले छह लोगों के परिवारों को मिलेंगे 1.64 करोड़, मोहाली में तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने ली थी जान

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चार साल पुराने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले छह लोगों के परिवारों को 1.64 करोड़ रुपये मुआवजा मिलेगा। अलग-अलग राशि मिलेगी। ब्याज भी दिया जाएगा। यह निर्णय चंडीगढ़ स्थित मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सुनाया है।

हादसा वर्ष 2021 में मोहाली के सेक्टर-94 के पास हुआ था। मरने वालों में सारंगपुर निवासी अनुज बंसल, उनकी मां ऊषा बंसल, उनकी बहन कीर्ति गुप्ता, भांजी अनिका, भांजा नोवांश और एक अन्य महिला राजरानी थी।

अनुज बंसल कार से बनूड़ से घर सारंगपुर लौट रहे थे। कार में ऊषा बंसल,कीर्ति, अनिका, नोवांश और राजरानी भी सवार थे। दोपहर करीब 2.45 बजे मोहाली के सेक्टर-94 के पास रांग साइड से आ रही एक तेज रफ्तार महिंद्र पिक-अप ने उनकी कार को टक्कर मार दी।