पत्नी को मैसेज कर घर से निकल गए मेजर जनरल, 20 दिन बाद भी नहीं लौटे, पंचकूला पुलिस मोबाइल नंबर से ट्रेस कर रही
पंचकूला सेक्टर-4 से रिटायर्ड मेजर जनरल बीपीएस विर्क 20 दिनों से लापता हैं। उनकी पत्नी गुरकंवल विर्क ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। 8 अक्टूबर को घर से निकलने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी को एक मैसेज भेजा था। पुलिस उनके मोबाइल फोन के नंबर को ट्रेस कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पत्नी ने पुलिस से उन्हें ढूंढने की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-4 में रहने वाले आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल बीपीएस विर्क पिछले 20 दिन से लापता हैं और परिवार को मिल नहीं रहे हैं। उनकी पत्नी गुरकंवल विर्क ने इसकी शिकायत सेक्टर-5 पुलिस थाने में दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने रपट दर्ज कर ली है और उनको तलाश करने के लिए उनकी पत्नी द्वारा बताए गए मोबाइल फोन के नंबर को ट्रेसिंग पर लगा दिया है। हालांकि अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है।
सेक्टर-4 निवासी गुरकंवल विर्क ने बताया कि वह अपने पति रिटायर्ड मेजर जनरल बीपीएस विर्क के साथ घर पर अकेले रहती हैं। उनके पति बीपीएस विर्क 8 अक्टूबर को घर छोड़ कर कहीं चले गए हैं। घर छोड़कर जाते समय उन्होंने अंतिम मैसेज पत्नी को किया था। उसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं है।
विर्क के लापता होने की सूचना करीब 20 दिन बाद 26 अक्टूबर को उनकी पत्नी ने पुलिस को दी है। गुरकंवल विर्क ने बताया कि वह घटना वाले दिन घर से बाहर थी। उन्होंने अपने स्तर पर हर जगह तलाश कर ली है लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली है। उन्होंने पुलिस ने उनको तलाशने की मांग की है।
सेक्टर-5 थाना पुलिस से जांच अधिकारी कुलदीप ने बताया कि मेजर जनरल बीपीएस विर्क की पत्नी गुरकंवल विर्क ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनके द्वारा उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन के नंबर को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही उनका पता लगा लिया जाएगा।
