यात्रियों को राहत: चंडीगढ़ के भगत सिंह एयरपोर्ट अब दो चरणों में रहेगा बंद, आंशिक रूप से संचालित रहेंगी उड़ानें  

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अब पूरी तरह नहीं, बल्कि दो चरणों में आंशिक रूप से बंद किया जाएगा। पहले जारी कार्यक्रम के तहत 26 अक्तूबर से 7 नवंबर तक एयरपोर्ट को पूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब भारतीय वायुसेना ने नोटम में संशोधन करते हुए उड़ान संचालन के लिए सीमित समयावधि की अनुमति दे दी है। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

नए कार्यक्रम के अनुसार शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट 26 अक्तूबर से 6 नवंबर 2025 तक पहले चरण में दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा। इस अवधि में केवल सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक यानी 7 घंटे के लिए उड़ानें संचालित की जा सकेंगी।

इसके बाद दूसरे चरण में 7 नवंबर से 18 नवंबर तक रनवे रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा, जबकि सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक यानी 18 घंटे तक उड़ानें सामान्य रूप से चलेंगी।

भारतीय वायुसेना ने यह संशोधित कार्यक्रम इसलिए तय किया है ताकि रनवे की मरम्मत और नागरिक उड़ानों का संचालन दोनों ही बिना किसी व्यवधान के जारी रह सकें। इस दौरान एयरफोर्स 10400 फीट लंबे रनवे पर पालीमर माडिफाइड इमल्शन की परत बिछाएगी, जिससे रनवे की सतह को मजबूती और टिकाऊपन मिलेगा। साथ ही ग्राउंड लाइटिंग सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाएगा ताकि भविष्य में उड़ानों की सुरक्षा और संचालन क्षमता और बेहतर हो सके।

चंडीगढ़ एयरपोर्ट अथारिटी ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा से पहले संबंधित एयरलाइनों से उड़ान समय की पुष्टि अवश्य कर लें, क्योंकि मरम्मत कार्य और सीमित संचालन समय के चलते कुछ उड़ानों के समय में बदलाव संभव है।

उल्लेखनीय है कि शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के नियंत्रण में है और यहीं से एयरफोर्स के विमान भी उड़ान भरते हैं। रनवे बंदी के दौरान रोटरी विंग एयरक्राफ्ट यानी हेलीकाप्टर को विशेष अनुमति मिलने पर उड़ान भरने की इजाजत दी जाएगी।