    फेस्टिवल सीजन में मची धूम, रिकॉर्ड बुकिंग, धनतेरस पर 500 से अधिक की गाड़ियों की होगी डिलीवरी,10 करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद

    By Dr Sumit Singh Sheoran Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 07:55 PM (IST)

    धनतेरस पर ट्राईसिटी में गाड़ियों और बाइक की रिकॉर्ड बुकिंग हुई है। डीलरों के लिए बुकिंग पूरी करना मुश्किल हो रहा है। मारुति, होंडा, महिंद्रा जैसे शोरूम में लोगों ने पहले ही फुल पेमेंट कर दी है। इस बार धनतेरस पर 500 से अधिक गाड़ियों की डिलीवरी की तैयारी है। ऑटो सेक्टर में 10 करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद है। रॉयल एनफील्ड की डिमांड सबसे अधिक है।

    लोग धनतेरस के शुभ अवसर पर गाड़ियां लेने के लिए 15 दिन पहले ही फुल पेमेंट कर चुके हैं।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शौक बड़ी चीज है...। ट्राईसिटी में गाड़ियां और बाइक अब लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन चुकी हैं। फेस्टिवल सीजन में इस बार शहर के हर शोरूम पर गाड़ियों और बाइक खरीदारों की लंबी लाइनें लगी हैं, तो वेटिंग भी उससे कई गुणा है। डीलर के लिए बुकिंग पूरी कर पाना भी चैलेंज बन चुका है। 15 दिन पहले ही मारुति, होंडा, महिंद्रा जैसे शोरूम में लोग धनतेरस के शुभ अवसर पर गाड़ियां लेने के लिए फुल पेमेंट कर चुके हैं। धनतेरस पर ट्राईसिटी में इस बार एक ही दिन में 500 से अधिक गाड़ियों की डिलीवरी की तैयारी पूरी हो चुकी है। चंडीगढ़ के साथ ही मोहाली और पंचकूला डीलर के अनुसार गाड़ियों और बाइक की सेल का नया रिकॉर्ड होगा।

    ऑटो सेक्टर में एक ही दिन में 10 करोड़ से अधिक के कारोबारी की उम्मीद है। बुकिंग के मामले में मारुति अभी भी लोगों की पहली पसंद है। होंडा और दूसरे ब्रांड की गाड़ियां भी फिलहाल शोरूम में उपलब्ध नहीं हैं। दूसरी तरफ दोपहिया वाहनों ने भी इस फेस्टिवल सीजन में बिक्री के नए रिकार्ड तोड़ दिए हैं। रायल इनफिल्ड की डिमांड इस बार सबसे अधिक है और फिलहाल स्टाक पूरी तरह से खत्म हो चुका है।

    एक्सपर्ट मानते हैं कि 22 सितंबर को जीएसटी की दरों में बड़ी कटौती के कारण ऑटोमोबाइल बाजार ने तेजी से रफ्तार पकड़ी है। गाड़ियों पर 50 हजार से एक लाख तक के आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। उधर जोशी आटोव्हील के हेड आफ सेल्स रवीन वालिया बताते हैं कि इस बार हुंडई को फेस्टिवल सीजन खास तौर पर धनतेरस पर खरीदारों का अच्छा रिस्पाॅन्स मिला है। गाड़ियों की बुकिंग में 20 प्रतिशत तक इजाफा हुआ है। 

    गाड़ियों की शुभ मुहूर्त पर होगी डिलीवरी, मारुति डिमांड में आगे

    इस फेस्टिवल में छोटी गाड़ियों की जमकर डिमांड है। पंचकूला स्थित मारुति आटोवोग शोरूम के जनरल मैनेजर सेल्स मनप्रीत सिंह के अनुसार धनतेरस पर गाड़ियों की बुकिंग बीते वर्षों में सबसे अधिक हुई है। जीएसटी कम होने और मारुति की ओर से ग्राहकों को आकर्षक आफर के कारण लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि अब तो स्टाक भी खत्म होने को है। धनतेरस पर करीब 50 गाड़ियों की डिलीवरी की जाएगी। अल्टो, स्विफ्ट, ब्रेजा जैसी गाड़ियां सबसे डिमांड में हैं। 7 लाख से 9 लाख के बीच की गाड़ियों की सेल अधिक है। मारुति की नई विक्टोरी लॉन्च होते ही आउट आफ स्टाक है। ट्राईसिटी में मारुति के करीब 8 शोरूम में औसतन 25 से 35 गाड़ियों की बुकिंग है। पिछले साल के मुकाबले सेल में 25 से 30 प्रतिशत इजाफा हुआ है। दूसरे ब्रांड के शोरूम पर भी खरीदारों की लाइन लगी हैं।

    चंडीगढ़ में रायल इनफिल्ड ने बिक्री का तोड़ा रिकाॅर्ड

    धनतेरस पर शहर में टू व्हीलर की भी खूब बिक्री है, लेकिन इस बार रायल इनफिल्ड ने सेल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सितंबर में जीएसटी कम होने के बाद इनफिल्ड के सभी माडल में 15 से 20 हजार की छूट और 1.50 लाख से कम में इनफिल्ड की शुरुआत ने इसे सबकी पसंदीदा बना दिया है। सेक्टर-27 स्थित रायल इनफिल्ड मनमोहन आटो सेल्स के एमडी बलविंदर सिंह ओबराय ने बताया कि धनतेरस पर करीब 100 इनफिल्ड की डिलीवरी होनी है। हफ्ता पहले ही स्टाक खत्म हो चुका है।

    हर रोज 50 से अधिक लोग रायल इनफिल्ड खरीदने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब स्टाक नहीं है। ओबराय के अनुसार इस बार सितंबर और अक्टूबर में एक हजार के करीब इनफिल्ड का नया रिकार्ड बनेगा। हंटर, बैटल, मेटियार माॅडल-350 माडल सबसे ज्यादा डिमांड में है। कंपनी इस बार पूरा बेनिफिट ग्राहकों को दे रही है। ट्राईसिटी में इस बार एक हजार से अधिक रायल इनफिल्ड हाथों हाथ बिकी हैं। सामान्य बाइक और रायल इनफिल्ड के दामों में अधिक फर्क नहीं होने के कारण लोग इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं।