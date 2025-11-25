मोहाली में 3.16 करोड़ की रियल एस्टेट ठगी, Bajwa Group के मालिक बाप-बेटे पर मुकदमा दर्ज, दोनों पहले से जेल में बंद

जागरण संवाददाता, मोहाली। रियल एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड के एमडी जरनैल सिंह बाजवा और उनके बेटे सुखदेव सिंह बाजवा के खिलाफ रिटायर्ड आर्मी कैप्टन व लुधियाना के डेंटिस्ट डाॅ. जगदीश सोफ्त की शिकायत पर 3 करोड़ 16 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। दोनों इस समय रियल एस्टेट ठगी के अन्य मामलों में जेल में बंद हैं।

2011 में डाॅ. सोफ्त ने अपने पोते के नाम सन्नी एन्क्लेव के प्लैटिनम मार्केट में दो शोरूम खरीदने के लिए पहले 2 करोड़ रुपये नकद दिए। बाद में बाजवा ग्रुप ने मार्केट रेट बढ़ गया का हवाला देकर एक करोड़ 16 लाख 31 हजार रुपये अतिरिक्त नकद वसूल लिए। कुल 3.16 करोड़ रुपये लेने के बावजूद 14 साल बाद भी न रजिस्ट्री हुई, न कब्जा दिया गया।

जब डाॅ. सोफ्त मौके पर पहुंचे तो पता चला कि जिन शोरूम की बिक्री हुई थी, वह नक्शों में हैं ही नहीं। पूरी जमीन बैंक के पास गिरवी है और दिखाई गई मंजूरियां फर्जी हैं। पैसे वापस मांगने पर बाजवा ग्रुप ने जान से मारने की धमकियां दीं और कहा कि उनके पास राजनीतिक-पुलिस संरक्षण है।

पुलिस ने पहले शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। आखिरकार डाॅ. सोफ्त ने खरड़ की अदालत में याचिका दायर की। अदालत ने तथ्यों को संज्ञेय अपराध मानते हुए आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120-B (आपराधिक साजिश) और 506 (धमकी) के तहत जरनैल सिंह बाजवा व सुखदेव सिंह बाजवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।