RDX, IED व हैंड ग्रेनेड... पंजाब को अशांत करने का षड्यंत्र रच रहा ISI; ऑपरेशन सिंदूर के बाद 5 गुना भेजा घातक विस्फोटक
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब को अशांत करने की साजिश रच रही है। इसके लिए सीमा पार से हथियार और विस्फोटक भेजे जा रहे हैं। दिल्ली धमाके के बाद राज्य में हाई अलर्ट है। आईएसआई ने गैंगस्टरों और नशा तस्करों का नेटवर्क बनाया है। इस साल हथियारों की तस्करी में पांच गुना वृद्धि हुई है, और कई हथियार बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान ड्रोन और दरिया के रास्ते हथियार भेज रहा है।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ पिछले कई माह से सीमा पार से घातक विस्फोटक और हथियार भेज पंजाब को अशांत करने की साजिश रच रही है। अब दिल्ली धमाके के बाद राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
पाक अपनी नापाक हरकत के लिए रणनीति भी बदल ली है। आपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अब भारत से सीधे युद्ध के बजाय प्राक्सी वार के जरिये पंजाब में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
अपने इस उद्देश्य के लिए आइएसआइ ने गैंगस्टरों, नशा तस्करों और आतंकियों का एक बड़ा नेटवर्क बना लिया है। पंजाब पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सीमा पार से हो रही हथियारों की तस्करी में इस वर्ष पांच गुणा वृद्धि दर्ज की गई है।
इस वर्ष अब तक 362 हथियार बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें आरपीजी, एके-47 राइफलें, ग्रेनेड आरडीएक्स, और इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आइइडी ) व आरडीएक्स शामिल हैं। इनमें से एक तिहाई बरामदगियां आपरेशन सिंदूर के बाद हुई हैं।
पिछले वर्ष के दौरान कुल 81 हथियार ही बरामद हुए थे। पाकिस्तान अधिकांश हथियार व विस्फोटक ड्रोन के जरिये भेज रहा है। डीजीपी गौरव यादव ने भी दावा किया है कि आइएसआइ के पंजाब में दहशत फैलाने के प्रयासों के ठोस संकेत मिले हैं। हमारी टीमें, बीएसएफ व केंद्र की एजेंसियां मिलकर हर षड्यंत्र पर नजर रख रही हैं। जनता से अनुरोध है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध जानकारी की तुरंत सूचना दें।
बाढ़ की आड़ में दरिया से भेजी बड़ी खेप
सीमावर्ती जिलों में पिछले छह महीनों में पाक से आए भारी मात्रा में आए घातक विस्फोटक सामग्री व हथियार बरामद किए हैं। पाक ने बाढ़ का भी फायदा उठाया और सितंबर माह में ही बाढ़ की आड़ में सीमावर्ती जिलों फाजिल्का, अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर में आठ हैंड ग्रेनेड, 1.700 किलो आरडीएक्स, 81 पिस्तौलें और ढाई हजार के करीब कारतूस भेजे, जिसे बरामद कर लिया गया। ये हथियार ड्रोन के अलावा दरिया के रास्ते भेजे गए। पाकिस्तानी तस्करों ने दरिया में तैरकर इसे भारतीय सीमा गिरा गए।
त्योहारी सीजन में धमाके का षड्यंत्र नाकाम
अक्टूबर में भी त्यौहारी सीजन में सबसे ज्यादा हथियार व विस्फोटक बरामद किए गए। अक्टूबर में कुल सात हैंड ग्रेनेड, 7.5 किलो आरडीएक्स, 3 आइईडी, पांच एके 47, दो आरपीजी (राकेट प्रीपेल्ड ग्रेनेड) बरामद किए गए। नवंबर में भी दो एके -47 बरामद हो चुकी है। 22 अक्टूबर को अमृतसर में बरामद आरपीजी टैंक ध्वस्त करने की सक्षमता वाला था। हथियारों की सप्लाई के लिए आएसआइ खासकर कनाडा, दुबई और यूरोप में सक्रिय आतंकी नेटवर्क का सहारा ले रही है।
