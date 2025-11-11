RDX, IED व हैंड ग्रेनेड... पंजाब को अशांत करने का षड्यंत्र रच रहा ISI; ऑपरेशन सिंदूर के बाद 5 गुना भेजा घातक विस्फोटक

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ पिछले कई माह से सीमा पार से घातक विस्फोटक और हथियार भेज पंजाब को अशांत करने की साजिश रच रही है। अब दिल्ली धमाके के बाद राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।

पाक अपनी नापाक हरकत के लिए रणनीति भी बदल ली है। आपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अब भारत से सीधे युद्ध के बजाय प्राक्सी वार के जरिये पंजाब में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। अपने इस उद्देश्य के लिए आइएसआइ ने गैंगस्टरों, नशा तस्करों और आतंकियों का एक बड़ा नेटवर्क बना लिया है। पंजाब पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सीमा पार से हो रही हथियारों की तस्करी में इस वर्ष पांच गुणा वृद्धि दर्ज की गई है।

इस वर्ष अब तक 362 हथियार बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें आरपीजी, एके-47 राइफलें, ग्रेनेड आरडीएक्स, और इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आइइडी ) व आरडीएक्स शामिल हैं। इनमें से एक तिहाई बरामदगियां आपरेशन सिंदूर के बाद हुई हैं। पिछले वर्ष के दौरान कुल 81 हथियार ही बरामद हुए थे। पाकिस्तान अधिकांश हथियार व विस्फोटक ड्रोन के जरिये भेज रहा है। डीजीपी गौरव यादव ने भी दावा किया है कि आइएसआइ के पंजाब में दहशत फैलाने के प्रयासों के ठोस संकेत मिले हैं। हमारी टीमें, बीएसएफ व केंद्र की एजेंसियां मिलकर हर षड्यंत्र पर नजर रख रही हैं। जनता से अनुरोध है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध जानकारी की तुरंत सूचना दें।