पंजाब से राज्यसभा सांसद विक्रमजीत साहनी को 'Sikh Of The Year' अवॉर्ड से किया गया सम्मानित

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी को इंग्लैंड में भारतीय उच्चायुक्त महामहिम विक्रम डोरास्वामी की ओर से 'सिख आफ द ईयर' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार ऐतिहासिक लिंकन इन, लंदन में आयोजित एक शानदार समारोह में दिया गया। जिसमें ब्रिटेन की संसद और प्रशासन के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों के साथ ब्रिटेन और विदेशों के प्रबुद्ध और प्रभावशाली सिखों ने भाग लिया।

साहनी को यह अवॉर्ड द सिख फोरम इंटरनेशनल, जो एक सांस्कृतिक और धर्मार्थ संगठन है जिसका उद्देश्य सिख धर्म की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और शांति, ईश्वर की एकता और सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश फैलाना है की ओर से प्रदान किया गया।

