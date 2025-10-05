Language
    आप की ओर से राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए रजिंदर गुप्ता, CM मान ने दी बधाई

    By Suprabha Saxena Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:15 PM (IST)

    आम आदमी पार्टी ने ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन राजिंदर गुप्ता को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें बधाई दी है। गुप्ता का राज्यसभा जाना तय है क्योंकि विधानसभा में आप के पास बहुमत है। उन्होंने हाल ही में आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था।

    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी ने ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन राजिंदर गुप्ता को राज्यसभा के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। इस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजिंदर को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, 'आज आम आदमी पार्टी की ओर से रजिंदर गुप्ता जी को पंजाब से राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। मेरी तरफ से रजिंदर गुप्ता जी को हार्दिक शुभकामनाएं।'

    दरअसल, आप ने ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन राजिंदर गुप्ता को राज्यसभा के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। गुप्ता का राज्यसभा में जाना तय हैं क्योंकि विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 93 सदस्य होने के कारण बहुमत तो हैं ही साथ ही कोई भी विपक्षी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारने की सोच भी नहीं रही।

    5000 करोड़ रुपये के ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन राजिंदर गुप्ता ने शनिवार को ही आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष और काली माता मंदिर पटियाला की एडवाइजरी मैनेजिंदर कमेटी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था।

    गुप्ता के प्रत्याशी बनने के बाद यह भी स्पष्ट हो गया है कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और और पंजाब में राजनीतिक मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया राज्यसभा में नहीं जा रहे हैं। उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा के राज्यसभा सदस्य के पद से इस्तीफा देने के बाद से ही विपक्षीय पार्टियां इस बात को मुद्दा बना रही थी। उल्लेखनीय है कि 24 अक्टूबर को राज्यसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी।