आप की ओर से राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए रजिंदर गुप्ता, CM मान ने दी बधाई

आम आदमी पार्टी ने ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन राजिंदर गुप्ता को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें बधाई दी है। गुप्ता का राज्यसभा जाना तय है क्योंकि विधानसभा में आप के पास बहुमत है। उन्होंने हाल ही में आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी ने ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन राजिंदर गुप्ता को राज्यसभा के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। इस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजिंदर को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, 'आज आम आदमी पार्टी की ओर से रजिंदर गुप्ता जी को पंजाब से राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। मेरी तरफ से रजिंदर गुप्ता जी को हार्दिक शुभकामनाएं।'

ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।

आज आम आदमी पार्टी की ओर से रजिंदर गुप्ता जी को पंजाब से राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। मेरी तरफ से रजिंदर… https://t.co/oVDkCeTHTt — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 5, 2025 दरअसल, आप ने ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन राजिंदर गुप्ता को राज्यसभा के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। गुप्ता का राज्यसभा में जाना तय हैं क्योंकि विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 93 सदस्य होने के कारण बहुमत तो हैं ही साथ ही कोई भी विपक्षी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारने की सोच भी नहीं रही।