चंडीगढ़ को मिला नया मुख्य सचिव, 1995 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश प्रसाद संभालेंगे कुर्सी
1995 बैच के आईएएस अधिकारी एच राजेश प्रसाद को चंडीगढ़ का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जम्मू-कश्मीर से रिलीव होकर वह चंडीगढ़ प्रशासन में अपनी सेवाएं देंगे। कर्नाटक में जन्मे बीकॉम और एलएलबी के बाद उन्होंने फाइनेंस और पब्लिक मैनेजमेंट में एमबीए किया। अरुणाचल प्रदेश में जिला कलेक्टर और साउथ दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर के रूप में भी उन्होंने कार्य किया।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। 1995 बैच के आईएएस अधिकारी एच राजेश प्रसाद चंडीगढ़ का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जम्मू-कश्मीर से मुख्य सचिव के पद से रिलीव होकर अब चंडीगढ़ प्रशासन में राजीव वर्मा की जगह अपनी सेवाएं देंगे। चंडीगढ़ प्रशासन से हाल ही में राजीव वर्मा रिलीव होकर दिल्ली में नियुक्त हो गए हैं।
राजेश प्रसाद का जन्म 1 जून 1967 को कर्नाटक में हुआ। बीकॉम के बाद एलएलबी की। इसके बाद इग्नू व पांडूचेरी विश्वविद्यालय से फाइनेंस और पब्लिक मैनेजमेंट में एमबीए किया। उन्हें शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं में अहम उपलब्धियां प्राप्त की हुई हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में जिला कलेक्टर नियुक्त हुए।
इसके बाद साउथ दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर भी रहे। दिल्ली प्रशासन में उन्होंने शहरी विकास, व्यापार एवं कर विभाग में आयुक्त का पद भी संभाला। दिल्ली के शिक्षा विभाग और शहरी विकास विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
