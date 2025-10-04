Language
    पंजाब से राजेंद्र गुप्ता होंगे AAP के राज्यसभा उम्मीदवार? ट्राइडेंट ग्रुप से इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:17 PM (IST)

    प्रसिद्ध उद्योगपति राजेंद्र गुप्ता ने पंजाब योजना बोर्ड के वाइस चेयरमैन और श्री काली माता मंदिर प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। कुछ दिन पहले उन्होंने पटियाला के श्री काली माता मंदिर को वैष्णो देवी की तरह विकसित करने की घोषणा की थी। उनके इस्तीफे के बाद चर्चा है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है।

    पंजाब से राजेंद्र गुप्ता होंगे AAP के राज्यसभा उम्मीदवार? (File Photo)

    इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़। प्रसिद्ध उद्योगपति और ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता ने पंजाब योजना बोर्ड के वाइस चेयरमैन और श्री काली माता मंदिर प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन के ओहदों से इस्तीफा दे दिया है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

    हालांकि, उन्होंने कुछ ही दिन पहले नवरात्र में यह घोषणा की थी कि पटियाला के पुरातन श्री काली माता मंदिर को वैष्णो देवी और मनसा देवी की तरह विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं को मंदिर के प्रबंधन में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

    राजेंद्र गुप्ता के इस्तीफा देने से इस बात ने चर्चा पकड़ ली है कि उन्हें राज्यसभा में भेजा जा रहा है।हालांकि, सरकार में उच्च पदस्थ अधिकारियों ने इस बात से अनभिज्ञता जताई है।

    संजीव अरोडा ने दिया था इस्तीफा

    गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सदस्य संजीव अरोड़ा के इस्तीफा देने के बाद से यह पद खाली पड़ा है जिसको भरने के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है।

    यह चुनाव 24 अक्टूबर को होना है जिसमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का जीतना तय है। राज्य की 116 में से 93 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। तरनतारन की सीट खाली है जिस पर उपचुनाव होने की घोषणा किसी भी समय हो सकती है।