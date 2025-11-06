SC कमीशन के सामने पेश होंगे राजा वड़िंग? बूटा सिंह पर टिप्पणी मामले में बढ़ी मुसीबत, जानें क्या है मामला
कांग्रेस के प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग आज राज्य अनुसूचित जाति कमीशन के सामने पेश नहीं होंगे। उन पर स्वर्गीय बूटा सिंह के खिलाफ टिप्पणी करने के कारण एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसके चलते वे आयोग के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। भाजपा ने भी इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से शिकायत की है।
कैलाश नाथ, चंडीगढ़। तरनतारन विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री स्वर्गीय बूटा सिंह को जमा काला कह कर संबोधित करने के मामले में फंसे कांग्रेस के प्रदेश प्रधान व लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग आज राज्य अनुसूचित जाति कमीशन के सामने पेश नहीं होंगे। कमीशन के चेयरमैन जसबीर सिंह गढ़ी ने राजा वड़िंग को 6 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था। वड़िंग ने इस संबंध में चेयरमैन को एक पत्र लिख कर आज पेश होने में असमर्थता जताई है।
स्वर्गीय बूटा सिंह के खिलाफ राजा वड़िंग द्वारा की गई टिप्पणी के कारण राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कपूरथला में बूटा बेटे सरबजोत सिंह सिद्धू और भांजे पूर्व मंत्री जोगिंदर सिंह मान की शिकायत पर पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
पांच नवंबर को दर्ज हुई एफआईआर के बाद राजा वड़िंग के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। क्योंकि एससी एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जोकि गैर जमानती धारा है। राजा वड़िंग को अगर इस मामले में अग्रिम जमानत लेनी है तो उन्हें उच्च न्यायलय में ही जाना पड़ेगा।
माना जा रहा हैं कि एफआईआर दर्ज होने के कारण ही राजा वड़िंग आयोग के सामने पेश नहीं होंगे। क्योंकि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वहीं, कांग्रेस के प्रदेश प्रधान तारनतारन में पार्टी उम्मीदवार के प्रचार के लिए भी नहीं जा पाएंगे। बता दें कि इस संबंध मे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ की शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी संज्ञान लिया है और तरनतारन के डिप्टी कमिश्नर व एसएसपी से सात दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है।
