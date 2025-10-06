चंडीगढ़ में 24 घंटे में 35.1 मिलीमीटर वर्षा, टूटा 21 साल का रिकॉर्ड, तापमान में भी भारी गिरावट
चंडीगढ़ में सोमवार को हुई भारी बारिश ने 21 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया 35.1 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस बारिश से तापमान में गिरावट आई और शहर में कई जगह जलभराव हो गया जिससे यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो-तीन दिनों तक बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है जिससे तापमान में और गिरावट आ सकती है।
मोहित पांडेय, चंडीगढ़। ट्राईसिटी में सोमवार को मूसलाधार वर्षा हुई। चंडीगढ़ में 21 साल का रिकाॅर्ड टूट गया। मौसम विभाग के अनुसार, 24 घंटे में 35.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इससे पहले वर्ष 2004 में 24 घंटे में 129.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। मौसम में आए बदलाव से तापमान में भी गिरावट आई है। अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.8 डिग्री कम रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री नीचे रहा।
सोमवार सुबह से ही बादलों छाए रहे। करीब साढ़े दस बजे से दोपहर दो बजे तक रुक-रुक कर तेज बारिश होती रही। बारिश के बाद मौसम में ठंडक घुल गई है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर भी चंडीगढ़ में महसूस किया जा रहा है। हवा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। वहीं वर्षा के दौरान कई सेक्टरों और काॅलोनियों में पानी भर गया। सेक्टर 22, 32, 45 और मनीमाजरा क्षेत्र में सड़कों पर जगह-जगह जलभराव से यातायात बाधित हुआ। स्कूली बच्चों स्कूली छूट्टी परेशानी का सामना करना पड़ा।
अगले दो दिन तक छाए रहेंगे बादल
मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो से तीन दिनों बादल छाए रहेंगे और माध्यम से भारी बारिश हो सकती है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में हुई यह बारिश मौसम के बदलते रुख का संकेत है। आने वाले दिनों में तापमान और नीचे जा सकता है, जिससे सुबह-शाम की ठंड बढ़ेगी।
