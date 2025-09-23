यात्रीगण कृपया ध्यान दें! राजपुरा-मोहाली के बीच दौड़ेगी नई वंदे भारत ट्रेन, नवरात्र में पंजाब को मिला बड़ा तोहफा

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पंजाब में 443 करोड़ रुपये की लागत से राजपुरा-मोहाली रेलवे लाइन बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही फिरोजपुर कैंट भटिंडा पटियाला और दिल्ली को जोड़ने वाली एक नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। उन्होंने बताया कि पंजाब में रेलवे के निवेश में काफी वृद्धि हुई है।

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को पंजाब में 443 करोड़ रुपये की लागत और 18 किलोमीटर लंबी एक नई राजपुरा-मोहाली रेलवे लाइन की घोषणा की। उन्होंने फिरोजपुर कैंट, भटिंडा, पटियाला और दिल्ली को जोड़ने वाली एक नई वंदे भारत ट्रेन का भी प्रस्ताव रखा।

केंद्रीय मंत्री ने पंजाब में रेलवे निवेश में अच्छी ग्रोथ का जिक्र भी किया जो 2009-14 के दौरान 225 करोड़ रुपये से बढ़कर अब 5,421 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू का विशेष धन्यवाद किया और कहा कि इस योजना के विकास का पूरा श्रेय मंत्री को जाता है।

एक दिन पहले, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों की आलोचना करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की थी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान घरेलू वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स की तुलना जीएसटी में कटौती के बाद लगने वाले करों से करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 से पहले उद्योग और एमएसएमई "कर आतंक" में थे।

राष्ट्रीय राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "जीएसटी सुधार आज लागू हो गए हैं। कुछ समय पहले, मैं आरके पुरम के एक बाज़ार में था, और वहाँ सामान खरीद रहे लोगों ने भी कहा कि वे खुश हैं।"

उन्होंने आगेल कहा कि "संप्रग सरकार के दौरान, उद्योगों और एमएसएमई पर कर आतंक था। कई करों के जाल को जीएसटी में मिला दिया गया था। जब जीएसटी को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, तो अगली पीढ़ी के सुधार लागू किए गए। कदम दर कदम, देश एक अच्छी स्थिति में पहुँच गया है। मैं इन सुधारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूँ,"।

अश्विनी वैष्णव ने कहा, "विपक्ष नाखुश है। उनके वक्त में सिर्फ़ बातें होती थीं, काम नहीं होता था। यूपीए ने सीमेंट पर 30 प्रतिशत कर लगाया था। एक आम आदमी अपना घर बनाने का सपना कैसे पूरा करेगा? अब यह 18 प्रतिशत है... यूपीए ने सैनिटरी पैड पर 13 प्रतिशत टैक्स लगाया था, और अब उन पर कोई कर नहीं है। घरों में इस्तेमाल होने वाले पेंट पर 30 प्रतिशत कर लगता था, अब यह 18 प्रतिशत है। जूते-चप्पल पर टैक्स अब 5 प्रतिशत है, जबकि यूपीए के समय यह 18 प्रतिशत था।"