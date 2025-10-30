डेढ़ साल से चल रहे इमिग्रेशन ऑफिस पर रेड, मोहाली में ठगी के सैकड़ों शिकार; बिना लाइसेंस चल रहा था धंधा

मोहाली में एक साल के भीतर ही सैकड़ों लोग अवैध इमिग्रेशन कंपनियां का शिकार हो चुके है। अभी भी लोग अपने खून पसीने की कनाई वापस लेने के लिए धक्के खा रहे हैं।

जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करने के लिए सूचना मिली थी। पुलिस की तरफ से उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी। जो भी कार्रवाई हुई है वह सारी कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। उसमें पुलिस की तरफ से कोई भी भूमिका नहीं है। अगर प्रशासन की तरफ से कोई सूचना मिलेगी तो पुलिस की तरफ से उसे पर कार्रवाई की जाएगी।

- सतविंदर सिंह, थाना प्रभारी, आईटी सिटी मोहाली

इलाके में अवैध रूप से इमीग्रेशन फार्म चलाने की सूचना मिली थी। इसको लेकर वहां पर जांच की गई है। मौके पर फर्म की तरफ से कोई कागजात नहीं दिखाए गए थे। जिस कारण इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। जैसे निर्देश होंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।

- नायब तहसील हरजीत सिंह मोहाली