डेढ़ साल से चल रहे इमिग्रेशन ऑफिस पर रेड, मोहाली में ठगी के सैकड़ों शिकार; बिना लाइसेंस चल रहा था धंधा
मोहाली में बिना लाइसेंस के चल रही इमिग्रेशन कंपनियों का पर्दाफाश हुआ है। ये कंपनियां विदेश भेजने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये ठग रही थीं। प्रशासन और पुलिस ने छापेमारी कर कई पासपोर्ट और लेनदेन के सबूत बरामद किए हैं। कंपनी संचालकों ने लाइसेंस न होने की बात स्वीकार की है, जिसके बाद ऑफिस बंद करने का आदेश दिया गया है।
जागरण संवाददाता, मोहाली। बिना लाइसेंस के मोहाली में कई इमिग्रेशन कंपनियां अवैध रूप से काम कर रही है। यह कंपनियां लोगों से विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपये ठग रही है। बुधवार और वीरवार को मोहाली प्रशासन और पुलिस की टीम ने एयरपोर्ट रोड स्थित मोहाली सिटी सेंटर में चल रहे अवैध इमिग्रेशन ऑफिस पर रेड की। इस रेड में कई पासपोर्ट और विदेश भेजने के नाम पर हुए लाखों के लेन देन के भी सबूत मिले।
पुलिस और प्रशासन की टीम के सामने इमिग्रेशन कंपनी के संचालकों ने माना कि उनके पास इमिग्रेशन का लाइसेंस नहीं है। डीसी ऑफिस की तरफ से कंपनी को ऑफिस बंद करने का आदेश दिया गया। कंपनी के संचालकों और स्टाफ के फोन और लैपटॉप भी पुलिस ने कब्जे में लिए थे। फोन और लैपटॉप में लेनदेन के कई सबूत और चैटिंग मिली। इस चेटिंग में विदेश भेजने के नाम पर लाखों की डिमांड की गई है।
केवल खानापूर्ति
मोहाली सिटी सेंटर में डेढ़ साल से इमिग्रेशन कंपनी का ऑफिस चल रहा था। पुलिस और प्रशासन ने यह पड़ताल नहीं की कि डेढ़ साल में अब तक कितने लोगों को फर्जी तरीके से विदेश भेजा गया है। कितने लोगों से ठगी हुई है। पुलिस ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह प्रशासन की कारवाई थी।प्रशासन ने भी सिर्फ ऑफिस बंद करने का आदेश देकर मामला खत्म कर दिया।
मोहाली में ठगी के सैकड़ों शिकार
मोहाली में एक साल के भीतर ही सैकड़ों लोग अवैध इमिग्रेशन कंपनियां का शिकार हो चुके है। अभी भी लोग अपने खून पसीने की कनाई वापस लेने के लिए धक्के खा रहे हैं।
जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करने के लिए सूचना मिली थी। पुलिस की तरफ से उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी। जो भी कार्रवाई हुई है वह सारी कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। उसमें पुलिस की तरफ से कोई भी भूमिका नहीं है। अगर प्रशासन की तरफ से कोई सूचना मिलेगी तो पुलिस की तरफ से उसे पर कार्रवाई की जाएगी।
- सतविंदर सिंह, थाना प्रभारी, आईटी सिटी मोहाली
इलाके में अवैध रूप से इमीग्रेशन फार्म चलाने की सूचना मिली थी। इसको लेकर वहां पर जांच की गई है। मौके पर फर्म की तरफ से कोई कागजात नहीं दिखाए गए थे। जिस कारण इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। जैसे निर्देश होंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
- नायब तहसील हरजीत सिंह मोहाली
