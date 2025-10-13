कल चंडीगढ़ आएंगे राहुल गांधी, IPS पूरन की पत्नी IAS अमनीत और परिवार से करेंगे मुलाकात

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। राहुल गांधी कल यानी मंगलवार को चंडीगढ़ आ रहे हैं। IPS पूरन कुमार के निधन पर शोक जताने चंडीगढ़ आ रहे हैं। वे IPS वाई पूरन कुमार की पत्नी IAS अमनीत पी कुमार और परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त करेंगे। राहुल गांधी कल शाम 05:15 बजे चंडीगढ़ पहुंचेंगे।