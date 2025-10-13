कल चंडीगढ़ आएंगे राहुल गांधी, IPS पूरन की पत्नी IAS अमनीत और परिवार से करेंगे मुलाकात
कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल चंडीगढ़ आ रहे हैं। वे आईपीएस पूरन कुमार के निधन पर शोक व्यक्त करने और उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए आ रहे हैं। राहुल गांधी दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार और उनके परिवार के सदस्यों से मिलेंगे।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। राहुल गांधी कल यानी मंगलवार को चंडीगढ़ आ रहे हैं। IPS पूरन कुमार के निधन पर शोक जताने चंडीगढ़ आ रहे हैं। वे IPS वाई पूरन कुमार की पत्नी IAS अमनीत पी कुमार और परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त करेंगे। राहुल गांधी कल शाम 05:15 बजे चंडीगढ़ पहुंचेंगे।
