    कल चंडीगढ़ आएंगे राहुल गांधी, IPS पूरन की पत्नी IAS अमनीत और परिवार से करेंगे मुलाकात

    Updated: Mon, 13 Oct 2025 08:08 PM (IST)

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल चंडीगढ़ आ रहे हैं। वे आईपीएस पूरन कुमार के निधन पर शोक व्यक्त करने और उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए आ रहे हैं। राहुल गांधी दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार और उनके परिवार के सदस्यों से मिलेंगे। 

    कल चंडीगढ़ आ रहे हैं राहुल गांधी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। राहुल गांधी कल यानी मंगलवार को चंडीगढ़ आ रहे हैं। IPS पूरन कुमार के निधन पर शोक जताने चंडीगढ़ आ रहे हैं। वे IPS वाई पूरन कुमार की पत्नी IAS अमनीत पी कुमार और परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त करेंगे। राहुल गांधी कल शाम 05:15 बजे चंडीगढ़ पहुंचेंगे।

