राहुल के पंजाब दौरे से पहले कांग्रेस कुनबा बढ़ाने में जुटी, कई नेताओं की हो सकती है वापसी; गुपचुप बैठकें जारी

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस अब संगठन को मजबूत करने के साथ दूसरे दलों में गए नेताओं की कांग्रेस में वापसी की संभावनाएं भी तलाश रही है। चार नवंबर को संगरूर में राहुल गांधी की प्रस्तावित रैली से पहले इस दिशा में चल रही कोशिशों ने पंजाब की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है।

पार्टी से जुड़े पदाधिकारी के अनुसार रैली के दौरान या इससे पहले कुछ नेताओं की कांग्रेस में वापसी हो सकती है। हालांकि, अभी किसी के नाम पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। इस कड़ी में भाजपा में शामिल हुए माझा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक फतेहजंग बाजवा की कांग्रेस में वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हैं।

बाजवा ने सोमवार शाम चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस दौरान पंजाब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। हालांकि, बैठक में क्या बातचीत हुई और वापसी को लेकर कोई सहमति बनी या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।

वह कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक राणा गुरजीत सिंह के बेटे हैं। राणा गुरजीत सिंह ने कहा है कि उनके बेटे के कांग्रेस में आने का फैसला उनकी चुनावी संभावनाओं को ध्यान में रखकर होगा। उन्होंने भाजपा में जाने की चर्चाओं को भी खारिज किया।