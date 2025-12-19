Language
    पंजाब से राजस्थान के लिए चलने वाली इस रेल को क्यों कहा जाता है 'कैंसर ट्रेन'? राघव चड्ढा ने बताई हकीकत

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 10:21 AM (IST)

    आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब के प्रदूषित पानी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दूषित पानी के कारण कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ ...और पढ़ें

    Hero Image

    आप सांसद राघव चड्ढा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक इंटरव्यू में पंजाब के प्रदूषित पानी को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज के समय में पंजाब का पानी काफी दूषित हो गया है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। उन्होंने धान की खेती और पानी की समस्या पर गंभीरता से बात की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैंसर ट्रेन का किया जिक्र

    उन्होंने एक ट्रेन का जिक्र करते हुए कहा कि बठिंडा और बीकानेर के बीच रात में साढ़े नौ बजे एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन को नंबर से कोई नहीं जानता, लेकिन उस ट्रेन को लोग कैंसर ट्रेन से जानते हैं। खास बात है कि उस रेल में न कोई व्यापारी, न श्रद्धालु या कोई आम जनता नहीं जाती है, सिर्फ मरीज ही उस ट्रेन में जाते हैं। वहां बीकानेर में एक कैंसर अस्पताल है, जहां वे इलाज कराते हैं तो यह स्थिति पंजाब के पानी की है।

    पंजाब में टॉक्सिक वाटर बड़ी समस्या

    आप सांसद से जब इसके समाधान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि टॉक्सिक वाटर पंजाब की एक बड़ी समस्या है, इसके साथ ही पंजाब आज पानी की समस्या से भी जूझ रहा है। उन्होंने फसल की विविधता पर जोर देते हुए कहा कि चावल की फसल को काफी पानी की जरूरत होती है, जिससे वाटर लेवल भी कम हो रहा है।

    पंजाबियों की खुराक चावल नहीं है, इसलिए फसलों में विविधता होनी चाहिए। कभी एक ऐसा दौर था जब अनाज की कमी थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज देश में फसल की विविधता जरूरी है। ताकि पानी का बचाव किया जा सके।

