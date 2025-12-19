पंजाब से राजस्थान के लिए चलने वाली इस रेल को क्यों कहा जाता है 'कैंसर ट्रेन'? राघव चड्ढा ने बताई हकीकत

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक इंटरव्यू में पंजाब के प्रदूषित पानी को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज के समय में पंजाब का पानी काफी दूषित हो गया है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। उन्होंने धान की खेती और पानी की समस्या पर गंभीरता से बात की।

कैंसर ट्रेन का किया जिक्र उन्होंने एक ट्रेन का जिक्र करते हुए कहा कि बठिंडा और बीकानेर के बीच रात में साढ़े नौ बजे एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन को नंबर से कोई नहीं जानता, लेकिन उस ट्रेन को लोग कैंसर ट्रेन से जानते हैं। खास बात है कि उस रेल में न कोई व्यापारी, न श्रद्धालु या कोई आम जनता नहीं जाती है, सिर्फ मरीज ही उस ट्रेन में जाते हैं। वहां बीकानेर में एक कैंसर अस्पताल है, जहां वे इलाज कराते हैं तो यह स्थिति पंजाब के पानी की है।

पंजाब में टॉक्सिक वाटर बड़ी समस्या आप सांसद से जब इसके समाधान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि टॉक्सिक वाटर पंजाब की एक बड़ी समस्या है, इसके साथ ही पंजाब आज पानी की समस्या से भी जूझ रहा है। उन्होंने फसल की विविधता पर जोर देते हुए कहा कि चावल की फसल को काफी पानी की जरूरत होती है, जिससे वाटर लेवल भी कम हो रहा है।