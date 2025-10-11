Language
    निर्मल संप्रदाय के अखाड़ों पर कब्जा चाह रहे कट्टरपंथी सोच वाले, विदेशों से हो रही फंडिंग, ज्ञानदेव महाराज ने किए कई खुलासे, पढ़ें पूरी खबर

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 01:38 PM (IST)

    निर्मल संप्रदाय के अखाड़ों पर कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ज्ञानदेव सिंह महाराज ने बताया कि इन तत्वों को विदेशों से फंडिंग मिल रही है, जिसका उपयोग वे अखाड़ों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। इस खुलासे से संप्रदाय में सनसनी फैल गई है।

    Hero Image

    चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान स्वामी ज्ञानदेव सिंह महाराज व अन्य।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सनातनी हिंदू और सिख एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। इस एकता का प्रचार पूरे विश्व में निर्मल संप्रदाय करेगा। यह बात स्वामी ज्ञानदेव सिंह महाराज ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा सनातनी हिंदुओं व सिखों की एकजुटता पर निरंतर प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ अलगाववादी कुठाराघात कर रहे हैं। निर्मल संप्रदाय के अखाड़ों और डेरों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके पीछे कट्टरपंथी सोच वाले अलगाववादी कार्य कर रहे हैं और उन्हें विदेशों से फंडिंग हो रही है।

    ज्ञानदेव महाराज ने कहा कि इन अलगाववादियों ने पहले हरिद्वार में निर्मल अखाड़े पर कब्जा किया, फिर मुख्य निर्मल अखाड़ा पर कब्जा करने की कोशिश की। प्रशासन के सहयोग से निर्मल संप्रदाय मुख्य अखाड़े पर कब्जे वापस लेने में कामयाब रहा तो इन लोगों ने पटियाला, समाना सहित पंजाब के कई अखाड़ों में कब्जा करने की कोशिश की। इन अलगाववादी तत्वों ने तरनतारन में स्थित निर्मल संप्रदाय के डेरे पर कब्जा किया। वहां से कीमती सामान व ग्रंथ लूट लिए, जिस पर अभी तक प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। यह सभी कब्जे हिंदू-सिखों को अलग करने की कोशिश है। 