Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेरिका में पंजाबी ट्रक ड्राइवर छोड़ रहे काम, आर्थिक दबाव और कानूनी पाबंदियों से हैं परेशान

    By Rohit Kumar Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:12 PM (IST)

    अमेरिका में पंजाबी ट्रक ड्राइवरों के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। आर्थिक दबाव और कानूनी पाबंदियों के चलते 20% ड्राइवरों ने काम छोड़ दिया है। एक और पंजाबी ड्राइवर प्रताप सिंह एक पुरानी दुर्घटना के मामले में गिरफ्तार हुआ है। हरजिंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने वीजा नियमों को सख्त कर दिया है। सुरक्षा मानकों पर जोर दिया जा रहा है जिससे ड्राइवरों की कमी हो रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    अमेरिका में 20 प्रतिशत पंजाबी ड्राइवरों ने ट्रक कारोबार छोड़ दिया है।

    रोहित कुमार, चंडीगढ़। अमेरिका में ट्रक इंडस्ट्री लंबे समय से प्रवासी भारतीयों, विशेषकर पंजाबी मूल के लोगों के लिए रोजगार का प्रमुख साधन रही है। अब लगातार सामने आ रही घटनाओं ने इस समुदाय को कठघरे में खड़ा कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार, आर्थिक दबाव और कानूनी पाबंदियों के कारण करीब 20 प्रतिशत पंजाबी ड्राइवरों ने ट्रक कारोबार छोड़ दिया है। इसी बीच कैलिफोर्निया में हुई एक पुरानी दुर्घटना में एक और पंजाबी मूल के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेरिकी एजेंसी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इंफोर्समेंट (आइसीई) ने पंजाब के रहने वाले प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। प्रताप वर्ष 2022 में दक्षिणी सीमा पार कर अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुआ था। बाद में उसने कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकलों से कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर ट्रक चलाना शुरू कर दिया।

    उस पर आरोप है कि जून 2024 में उसने तेज गति और लापरवाही से 18-पहिया ट्रक चलाते हुए एक निर्माण क्षेत्र में कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में पांच वर्षीय डलीला कोलमैन और उसके सौतेले पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बच्ची तीन हफ्ते तक कोमा में रही और छह महीने तक अस्पताल में भर्ती रही। डाक्टरों के अनुसार, उसकी हालत जीवनभर चिकित्सा पर निर्भर रहेगी।

    एक साल पहले हरजिंदर सिंह की गिरफ्तारी

    यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले अगस्त 2024 में हरजिंदर सिंह नामक एक अन्य पंजाबी मूल के ट्रक ड्राइवर को फ्लोरिडा हाईवे पर हुई भीषण दुर्घटना के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हरजिंदर ने अवैध यू-टर्न लेकर राजमार्ग पर अपना ट्रक खड़ा कर दिया था, जिससे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी।

    हरजिंदर सिंह भी अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा था और उसने कैलिफोर्निया से कमर्शियल लाइसेंस लेकर ट्रकिंग शुरू की थी। इस घटना के बाद अमेरिकी सरकार ने विदेशियों को कमर्शियल वाहन चलाने पर अस्थायी रोक लगा दी थी।

    विदेशी जन्मे ट्रक ड्राइवर्स की संख्या

    अमेरिका में ट्रक उद्योग में काम करने वालों में विदेशी जन्मे लोगों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। 2000 से 2021 के बीच विदेशी जन्मे ट्रक ड्राइवर्स की संख्या दोगुनी हो गई और अब ये लगभग 720,000 हो गई है। उद्योग के कुल ड्राइवर्स में विदेशियों की हिस्सेदारी लगभग 18फीसदी है।

    वर्कर वीजा और वीज़ा रुकावट

    फ्लोरिडा की एक दुर्घटना के बाद, अमेरिका सरकार ने कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स के लिए वर्कर वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। यह रोक सभी राष्ट्रीयताओं पर लागू है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में ट्रक ड्राइवर्स के लिए H-2B वीजा की संख्या लगभग 1,490 रही, जबकि पिछले वर्ष ये संख्या 1,400 थी।

    ट्रक से जुड़े उद्योग समूहों का अनुमान है कि अमेरिका में लगभग 60,000 ट्रक ड्राइवरों की कमी है। यह कमी इसलिए है क्योंकि विदेशी या अप्रवासी ड्राइवर्स पर नियम सख्त हुए हैं, वर्दी और सुरक्षा मानकों के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा की योग्यता की जरूरत पर बल दिया जा रहा है।

    हादसों और मौतों की बढ़ती संख्या

     2023 में बड़े ट्रकों से होने वाले मृत्युदर लगभग 5,472 दर्ज की गई है, जबकि 2022 में यह संख्या 5,969 थी। यानी थोड़ी कमी हुई लेकिन पिछले वर्षों से काफी अधिक बनी हुई है। 2018 से 2023 के बीच, बड़े ट्रक दुर्घटनाओं से लगभग 920,000 लोग घायल हुए हैं।

    विदेशी ड्राइवरों को वीजा नीतियों में बदलाव झेलना पड़ रहा है। दोष सिद्ध होने या कानूनी स्थिति संदिग्ध होने पर वीजा जारी करने में रोका गया है। सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए लागू निरीक्षण, अंग्रेजी भाषा परीक्षण और लाइसेंस योग्यता जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।