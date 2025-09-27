पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का एक्सीडेंट, बाइक से गिरने पर सिर में आई चोट, हार्ट अटैक भी आया, हालत गंभीर

पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा हिमाचल प्रदेश के बद्दी में मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल हो गए। बद्दी से शिमला जाते समय हुए हादसे में उनके सिर पर चोट आई और उन्हें हार्ट अटैक भी आया। गंभीर हालत में उन्हें मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का हिमाचल प्रदेश के बद्दी में एक एक्सीडेंट हो गया है। वह बद्दी से शिमला अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। इस दौरान दुर्घटना के बाद वह सड़क पर गिरे जिसकी वजह से उनके सिर में चोट आई है। उन्हें मोहाली के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल कराया गया है।

डाॅक्टरों से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना के समय उनके सिर पर चोट आई थी। इसके बाद अस्पताल लाते हुए उन्हें हार्ट अटैक भी हुआ है। अभी उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं उनका हाल-चाल जानने के लिए कई पंजाबी सिंगर भी अस्पताल पहुंच चुके हैं। अस्पताल के इमरजेंसी में राजवीर का इलाज चल रहा है।

बाइक चलाने के हैं शौकीन गायक रजवीर जवंदा बाइक चलाने के शौकीन है। अक्सर वह अपनी मोटरसाइकिल पर लंबे- लंबे टूर पर जाते रहते हैं। उनका जन्म 1990 पंजाब के लुधियाना जिले के जगराओं तहसील के एक सिख जट्ट परिवार में हुआ है। राजवीर के पिता करम सिंह पंजाब पुलिस के अधिकारी थे।