पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का निधन, बाइक से शिमला जाते समय हुआ था एक्सीडेंट, वेंटिलेटर पर तोड़ा दम

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। Singer Rajveer Jawanda Passes Away: पंजाबी गायक और एक्टर राजवीर जवंदा का बुधवार को मोहाली के अस्पताल में निधन हो गया। 27 सितंबर को हिमाचल में उनका एक्सीडेंट हुआ था। कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद बुधवार को मोहाली के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

35 वर्षीय लोकप्रिय गायक राजवीर शिमला जा रहे थे, तभी आवारा मवेशियों के कारण उन्होंने मोटरसाइकिल से नियंत्रण खो गया और उनकी बाइक एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में जवंदा को गंभीर चोटें आईं। मोहाली ले जाने से पहले, जवंदा को सोलन के एक अस्पताल ले जाया गया जिसके बाद उन्हें बेहद गंभीर हालत में मोहाली के एक निजी अस्पताल में लाया गया था। जानकारी के अनुसार, हादसे में उन्हें सिर और सीने में गंभीर चोटें आईं। बाद में इलाज के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके चलते उनकी हालत और बिगड़ गई। डॉक्टरों की पूरी कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।