    सड़क हादसे में घायल पंजाबी गायक राजवीर की हालत अभी नाजुक, सीएम मान पहुंचे हालचाल जानने

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 04:58 PM (IST)

    पंजाबी गायक राजवीर जवंदा का मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में इलाज चल रहा है जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अस्पताल जाकर उनके परिवार से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। डॉक्टरों के अनुसार जवंदा को एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है और विशेषज्ञ उनकी देखरेख कर रहे हैं। शनिवार को सड़क हादसे में वे घायल हो गए थे।

    मुख्यमंत्री भगवत मान ने अस्पताल पहुंचकर परिवार से मुलाकात की है और राजवीर जवंदा का हालचाल जाना।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। बद्दी में सड़क हादसे में घायल पंजाबी युवा गायक राजवीर जवंदा का मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उन्हें एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। न्यूरो सर्जरी और क्रिटिकल केयर के विशेषज्ञ लगातार उनकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों की तरफ से दूसरे दिन भी जवंदा की हालत को नाजुक बताया गया है।

    शनिवार को जवंदा को फोर्टिस अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। उस समय उनके सिर  और रीढ़ की हड्डी में चोट बताई गई थी। अस्पताल लाने से पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उनकी हालत और भी गंभीर हो गई थी। रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने खुद अस्पताल पहुंचकर परिवार से मुलाकात की है और राजवीर जवंदा का हालचाल जाना है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि उन्हें अभी एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। हम जल्द ही उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

    शनिवार को हुआ था हादसा, दोस्तों के साथ जा रहे थे शिमला

    राजवीर जवंदा बाइक पर लंबे-लंबे टूर करने के बड़े ही शौकीन हैं। अक्सर वह अपनी बाइक पर इस तरह के लंबे-लंबे टूर करते रहते थे। शनिवार को भी वह चार दोस्तों के साथ शिमला की तरफ  जा रहे थे तो रास्ते में बेसहारा पशु उनके बीच में आ गए थे। इस वजह से वह बाइक से गिर गए। उनकी बाइक एक कार के साथ टकरा गई। हादसे में जवंदा के सिर और रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी।

    गुरदास मान के गाने सुनकर हुए थे प्रेरित

    राजवीर जवंदा जन्म लुधियाना जिले के जगराओं तहसील के एक गांव में 1990 में सिख जट्ट परिवार में हुआ है। राजवीर के पिता करम सिंह पंजाब पुलिस में अधिकारी थे। उन्होंने भी कुछ समय तक पुलिस में अपनी सेवाएं दी हैं। वह पंजाबी सिंगर गुरदास मान के गीत सुनकर गाना गाने के लिए प्रेरित हुए हैं।

    गायक-कलाकर और फैन कर रहे सलामती की दुआ

    राजवीर जवंदा के लिए लगातार पंजाबी गायक-कलाकर और उनके फैन दुआ कर रहे हैं। शनिवार से अब तक अस्पताल के बाहर भी कई बार उनके लिए अरदास की गई है। इसके साथ ही कई कलाकारों ने आकर मीडिया के माध्यम से लोगों से उनकी सलामती के लिए दुआ करने की अपील की है।

    रविवार को गायक रेशम सिंह अनमोल, गायक आर नेट, क्रिकेटर हरभजन सिंह सहित कई अन्य लोग उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे थे। वहीं शनिवार को मनकीरत औलख, कंवर ग्रेवाल, कुलविंदर बिल्ला, करमजीत अनमोल, जीत जगजीत और मलकीत रानी सहित कई अन्य सिंगर और कलाकार भी जवंदा मिलने के लिए पहुंचे थे।