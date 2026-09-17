बिजनेस क्लास का टिकट लेकर इकोनॉमी में सफर, विरोध करने पर गिप्पी ग्रेवाल को मिली प्लेन से उतारने की धमकी

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाबी गायक और अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल ने एयर कनाडा की उड़ान में कथित तौर पर बिजनेस क्लास की सीट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। गिप्पी ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि उन्होंने बिजनेस क्लास के लिए भुगतान किया था, लेकिन उन्हें इकोनॉमी क्लास में बैठा दिया गया। उन्होंने एयरलाइन स्टाफ के रवैये पर भी सवाल उठाए।

गिप्पी के अनुसार, जब उन्होंने स्टाफ से सीट बदलने का कारण पूछा तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उनका दावा है कि उन्हें मूल रूप से यह बताया गया कि ऐसा हो गया है और अब कुछ नहीं किया जा सकता। इसके बाद उन्हें या तो उड़ान लेने या उसे छोड़ने की बात कही गई।

गिप्पी ने यह भी लिखा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एयरलाइन की ओर से उनसे साधारण माफी तक नहीं मांगी गई। उन्होंने एयर कनाडा के साथ हुए अनुभव को बेहद खराब बताया। एयर कनाडा ने पोस्ट पर दिया जवाब गिप्पी की पोस्ट के बाद एयर कनाडा के आधिकारिक एक्स अकाउंट से जवाब दिया गया। एयरलाइन ने घटना पर खेद जताते हुए माफी मांगी और गिप्पी से बुकिंग रेफरेंस तथा टिकट पर दर्ज पूरा नाम या नामों की जानकारी निजी संदेश (डीएम) के माध्यम से भेजने को कहा। एयरलाइन ने कहा कि इन जानकारियों के आधार पर वह मामले को देखेगी।