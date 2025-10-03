कनाडा में पंजाबी सिंगर AP Dhillon के घर पर फायरिंग करने वाले को 6 साल की सजा, बिश्नोई गैंग से जुड़ा था आरोपी

पंजाबी गायक एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग और गाड़ी जलाने के मामले में बिश्नोई गैंग के सदस्य अभजीत किंगरा को विक्टोरिया के जज ने छह साल की सजा सुनाई है। किंगरा लारेंस बिश्नोई गैंग के निर्देशों पर कनाडा में आपराधिक कार्रवाईयां कर रहा था। दूसरे संदिग्ध विक्रम शर्मा के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाबी गायक एपी ढिल्लों के कोलवुड स्थित घर पर फायरिंग करने और गाड़ी को आग लगाने के आरोप में विक्टोरिया के एक जज ने बिश्नोई गैंग के सदस्य 26 वर्षीय अभजीत किंगरा को छह साल की सजा सुनाई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

26 सितंबर को सुनाए गए फैसले में लिखा गया है कि किंगरा लारेंस बिश्नोई गैंग के निर्देशों पर कनाडा में आपराधिक कार्रवाईयां कर रहा था। उल्लेखनीय है कि यह सजा फेडरल सरकार द्वारा बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन के रूप में सूचीबद्ध करने के ऐलान से कुछ दिन पहले हुई है। इस मामले में दूसरे संदिग्ध विक्रम शर्मा के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि वह कनाडा छोड़कर भारत भाग गया है।