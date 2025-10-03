Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कनाडा में पंजाबी सिंगर AP Dhillon के घर पर फायरिंग करने वाले को 6 साल की सजा, बिश्नोई गैंग से जुड़ा था आरोपी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:07 AM (IST)

    पंजाबी गायक एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग और गाड़ी जलाने के मामले में बिश्नोई गैंग के सदस्य अभजीत किंगरा को विक्टोरिया के जज ने छह साल की सजा सुनाई है। किंगरा लारेंस बिश्नोई गैंग के निर्देशों पर कनाडा में आपराधिक कार्रवाईयां कर रहा था। दूसरे संदिग्ध विक्रम शर्मा के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    Punjab News: कनाडा में पंजाबी सिंगर AP Dhillon (File Photo)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाबी गायक एपी ढिल्लों के कोलवुड स्थित घर पर फायरिंग करने और गाड़ी को आग लगाने के आरोप में विक्टोरिया के एक जज ने बिश्नोई गैंग के सदस्य 26 वर्षीय अभजीत किंगरा को छह साल की सजा सुनाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    26 सितंबर को सुनाए गए फैसले में लिखा गया है कि किंगरा लारेंस बिश्नोई गैंग के निर्देशों पर कनाडा में आपराधिक कार्रवाईयां कर रहा था।

    उल्लेखनीय है कि यह सजा फेडरल सरकार द्वारा बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन के रूप में सूचीबद्ध करने के ऐलान से कुछ दिन पहले हुई है। इस मामले में दूसरे संदिग्ध विक्रम शर्मा के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि वह कनाडा छोड़कर भारत भाग गया है।

    एक अधिकारी स्टीफन का कहना है कि अभजीत किंगरा को सजा हमारे अधिकारियों द्वारा महीनों लंबी की गई जांच का परिणाम है।

    हालांकि, हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। हम विक्रम शर्मा का पता लगाने और उसे अदालत में पेश करने के लिए वचनबद्ध हैं। किंगरा अक्टूबर, 2024 में अपनी गिरफ्तारी के बाद अब लगभग साढ़े चार साल जेल में रहेगा।