Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Punjab News: रात में जिला परिषद प्रत्याशी का पति गिरफ्तार, अगले दिन हाई कोर्ट ने तुरंत रिहाई का दिया आदेश

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    पंजाब में जिला परिषद के एक प्रत्याशी के पति को रात में गिरफ्तार किया गया, लेकिन अगले ही दिन हाई कोर्ट ने उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दे दिया। गिरफ्तारी ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण टीम, चंडीगढ़। पंजाब के बाजीदपुर से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहीं निर्दलीय प्रत्याशी मनदीप कौर के पति गुरप्रीत सिंह सेखों की गिरफ्तारी का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है।

    थाना कुलगढ़ी पुलिस की ओर से गुरुवार देर रात हिरासत में ले लिए गए सेखों को शुक्रवार को हाई कोर्ट ने तुरंत रिहा करने के आदेश दिए। जस्टिस संजय वशिष्ठ ने आदेश पारित करते हुए उपायुक्त-कम-जिलाधीश फिरोजपुर को निर्देश दिया कि वह शुक्रवार को ही जमानत की पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित करें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यदि एसडीएम उपलब्ध न हों तो यह जिम्मेदारी उपायुक्त स्वयं या संबंधित एसएचओ निभाएंगे। अदालत ने कहा कि अगर उसे रिहा नहीं किया तो यह अदालत की नजर में गंभीर संवैधानिक उल्लंघन माना जाएगा और दोषी अधिकारी कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहें।

    मामला 17 दिसंबर को फिर से हाई कोर्ट की अर्जेंट सूची में सुना जाएगा। गुरप्रीत की मां कुलबीर कौर ने याचिका दायर कर बेटे को अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि सत्ताधारी दल से जुड़े गांव के सरपंच मंदीप सिंह उनके परिवार से राजनीतिक द्वेष रखते हैं।