Punjab News: रात में जिला परिषद प्रत्याशी का पति गिरफ्तार, अगले दिन हाई कोर्ट ने तुरंत रिहाई का दिया आदेश

जागरण टीम, चंडीगढ़। पंजाब के बाजीदपुर से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहीं निर्दलीय प्रत्याशी मनदीप कौर के पति गुरप्रीत सिंह सेखों की गिरफ्तारी का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। थाना कुलगढ़ी पुलिस की ओर से गुरुवार देर रात हिरासत में ले लिए गए सेखों को शुक्रवार को हाई कोर्ट ने तुरंत रिहा करने के आदेश दिए। जस्टिस संजय वशिष्ठ ने आदेश पारित करते हुए उपायुक्त-कम-जिलाधीश फिरोजपुर को निर्देश दिया कि वह शुक्रवार को ही जमानत की पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित करें।

यदि एसडीएम उपलब्ध न हों तो यह जिम्मेदारी उपायुक्त स्वयं या संबंधित एसएचओ निभाएंगे। अदालत ने कहा कि अगर उसे रिहा नहीं किया तो यह अदालत की नजर में गंभीर संवैधानिक उल्लंघन माना जाएगा और दोषी अधिकारी कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहें।