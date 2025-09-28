पंजाब की मान सरकार को मिला डेटा टेक्नोलॉजी अवार्ड 2025, डिजिटल क्रांति में राज्य बना नंबर वन

पंजाब सरकार ने डेटा टेक्नोलॉजी अवार्ड 2025 जीतकर देश में साबित कर दिया है कि वह डिजिटल क्रांति में भी आगे है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार के नेतृत्व में यह पुरस्कार इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा दिया गया। अमन अरोड़ा ने कहा कि यह प्रौद्यौगिकी का प्रयोग करके बेहतरीन शासन को सुनिश्चित करने के लिए मान की दूरदर्शी लीडरशिप का प्रमाण है।

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। आज पंजाब का हर नागरिक फूला नहीं समा रहा है। यह सिर्फ एक अवार्ड नहीं, यह हमारे प्यारे 'रंगला पंजाब' के लिए एक नए युग की शुरुआत है! मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी की सरकार के नेतृत्व में, पंजाब ने डेटा टेक्नोलॉजी अवार्ड 2025 जीतकर पूरे देश में यह साबित कर दिया है कि पंजाब केवल खेती और बहादुरी में ही नहीं, बल्कि डिजिटल क्रांति में भी सबसे आगे है। यह सिर्फ़ एक अवार्ड नहीं, भरोसे की निशानी है। मान सरकार का नागरिक-केंद्रित शासन मॉडल पूरे देश के लिए मिसाल क़ायम की, जिसने डेटा की ताकत से सेवा डिलीवरी को आसान बनाया।

यह पुरस्कार, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा जयपुर (राजस्थान) में आयोजित एक शानदार समारोह में, पंजाब के सुशासन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री डी.के. तिवारी द्वारा प्राप्त किया गया। विभाग की टीम को बधाई देते हुये पंजाब के सुशासन और सूचना तकनीक मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने इसको पूरे राज्य के लिए गौरवमयी पल बताया और कहा कि यह प्रौद्यौगिकी का प्रयोग के द्वारा बेहतरीन शासन को यकीनी बनाने के लिए मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी लीडरशिप का प्रमाण है। उन्होंने पंजाब सरकार की तरफ से पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह शासन और नागरिक- केंद्रित सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को दोहराया, जोकि सुशासन के प्रति राज्य सरकार के दृढ़ समर्पण को दर्शाता है यह पूरे राज्य के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने जोर दिया कि डेटा एनालिटिक्स आधुनिक शासन में गेम-चेंजर है।

यह जीत डेटा एनालिटिक्स की श्रेणी में मिली है, जिसका मतलब है कि हमारी मान सरकार ने डेटा को सही तरीके से इस्तेमाल करके लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता खोज लिया है। यह पुरस्कार साबित करता है कि मान सरकार अपने वादों पर खरी उतरी है। मुख्यमंत्री जी का सपना है कि पंजाब में शासन ऐसा हो जहाँ हर काम में ईमानदारी, पारदर्शिता और तेज़ी हो। यह अवार्ड हम सबके लिए एक प्रेरणा है। पंजाब की मिट्टी ने हमेशा कमाल किया है और अब डिजिटल पंजाब का सुनहरा सपना सच होने जा रहा है। हमारा 'रंगला पंजाब' अब केवल रंग-बिरंगा नहीं, बल्कि डिजिटल रोशनी से भी जगमगाएगा! यह जीत पंजाब के हर उस व्यक्ति की जीत है जो बदलाव और अच्छे शासन की उम्मीद रखता है।

अब सरकार हवा में फैसले नहीं ले रही है। डेटा एनालिटिक्स की मदद से वह समझ रही है कि किस गाँव को डॉक्टर चाहिए, किस शहर को बेहतर सड़क, और किस किसान को किस मदद की ज़रूरत है। अब निर्णय आँकड़ों के आधार पर हो रहे हैं, न कि अंदाज़ों पर। इस तकनीक से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत कम हो गई है। लोगों को घर बैठे ही कई सेवाएँ मिल रही हैं। यह सिर्फ सुविधा नहीं, यह सम्मान है जो मान सरकार हर नागरिक को दे रही है। डेटा का इस्तेमाल करके, सरकार के काम-काज में पूरी पारदर्शिता आई है। अब हर नागरिक देख सकता है कि उसका पैसा कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की टेक्नोलॉजी सभा द्वारा यह सम्मान मिलना, डिजिटल परिवर्तन की दिशा में हमारे प्रयासों को और अधिक ऊर्जा व उत्साह प्रदान करता है।