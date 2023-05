Punjab Viral Video: गुरदासपुर के बटाला में बुजुर्ग महिला को पुलिसकर्मी ने मारा थप्पड़, वीडियो हुआ वायरल

चंडीगढ़, एएनआई : पंजाब से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक पुलिसकर्मी (Punjab Police) एक बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारते (Punjab Police men Slapped Old Women) नजर आ रहा है। दरअसल, यह वीडियो दिल्ली-कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमि अधिग्रहण के विरोध के वक्त का है, जब प्रदर्शनकारी भूमि अधिग्रहण के चलते विरोध कर रहे थे और उसी समय एक पुलिसकर्मी एक बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मर देता है। इस वायरल वीडियो की पुष्टि खुद पंजाब पुलिस ने की है।

#WATCH | Punjab: A video has gone viral wherein a Policeman was seen slapping an elderly woman protester in Gurdaspur during a protest over land acquisition on Delhi-Katra national highway.

बता दें कि इस विडियो में कई किसान पुलिसकर्मियों कस साथ भीड़ जाते हैं और उसी बीच एक बुजुर्ग महिला एक पुलिसकर्मी के सामने हाथ तान देती है, जिसके बाद पुलिसकर्मी अपनी जवाबी कार्रवाई में उसे थप्पड़ मार देता है।

इस वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए बटाला के एसपी गुरप्रीत सिंह (SP Gurpreet Singh) ने बताया कि बुधवार को किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें कुछ उपद्रवी किसानों ने पुलिसकर्मियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उन्हें नियंत्रित करने के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई। इसी बीच किसी ने एक वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया, जिसमें एक महिला एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने की कोशिश करती दिख रही है, जिसके बाद उसने अपने बचाव में उसे थप्पड़ मारा।

Punjab | Yesterday farmers staged a protest during which some of the miscreant farmers tried to harm the police personnel. Some of the personnel sustained injuries while controlling them. Amid this, a video has gone viral in which a woman is seen trying to slap one of the police… pic.twitter.com/F0T3b0prCL— ANI (@ANI) May 18, 2023