गुरु तेग बहादुर जी की शहादत पुण्यतिथि पर पंजाब के गांवों को मिली विकास की सौगात, सीएम मान ने दिया 50 लाख का विशेष अनुदान

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब के विभिन्न गांवों के निवासियों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत पुण्यतिथि के अवसर पर 50-50 लाख रुपये का विशेष अनुदान देने की घोषणा पर सामूहिक रूप से खुशी व्यक्त करते हुए सरकार का धन्यवाद किया है। ग्रामीणों ने कहा कि उनके गांवों को विकास कार्यों के लिए इसी प्रकार की सहायता की सख्त जरूरत थी, जो अब पूरी होती दिख रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं और स्थानीय प्रतिनिधियों ने विभिन्न धार्मिक स्थलों पर आयोजित कार्यक्रमों में ग्रामीणों को यह राशि सौंपने की औपचारिकता पूरी की।

पवित्र गुरुद्वारा साहिब में आयोजित एक विशेष समारोह में ग्रामीण प्रतिनिधियों और पंचायत सदस्यों ने सामूहिक रूप से मान सरकार की इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह अनुदान उनके गांवों के लिए वरदान साबित होगा। गांव के सरपंच और पंचायत सदस्यों ने बताया कि वर्षों से उनके गांवों में सड़कों की दुर्दशा, पेयजल की समस्या और बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। उन्होंने कहा कि इस 50 लाख रुपये की राशि से अब वे अपने गांव का समुचित विकास कर सकेंगे और ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे।

स्थानीय निवासियों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से मुलाकात के दौरान भावुक होते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने उनकी समस्याओं पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मान सरकार ने ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए यह साहसिक कदम उठाया है। एक ग्रामीण महिला ने कहा, “हमारे गांव में पक्की सड़कें नहीं थीं, बरसात में कीचड़ हो जाता था। अब इस राशि से हम सड़क बनवा सकेंगे।” वहीं, युवाओं ने कहा कि इस अनुदान से वे खेल मैदान और सामुदायिक भवन का निर्माण करवाएंगे, जिससे गांव के विकास में तेजी आएगी।

पंजाब के कई गांवों में इस घोषणा के बाद खुशी का माहौल देखा गया। ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर भी मान सरकार की तारीफ करते हुए इस योजना को गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शिक्षाओं के अनुरूप बताया। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि गुरु साहिब ने मानवता की सेवा और बलिदान का संदेश दिया था, और यह सरकार उसी भावना के साथ गरीबों और ग्रामीणों की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह गुरु साहिब की 350वीं शहादत पुण्यतिथि पर सच्ची श्रद्धांजलि भी है।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का स्पष्ट निर्देश है कि पंजाब के हर गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। उन्होंने बताया कि यह अनुदान राशि बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधे पंचायतों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। नेताओं ने कहा कि सरकार ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली की व्यवस्था सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे इस राशि का सदुपयोग करें और अपने गांव को मॉडल विलेज बनाने में सहयोग दें।

पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि इस 50 लाख रुपये की राशि से वे प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य शुरू करेंगे। कुछ गांवों ने सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी है, तो कुछ ने पेयजल और सीवरेज की समस्या का समाधान करने का फैसला किया है। एक सरपंच ने कहा, “यह राशि हमारे लिए किसी सौगात से कम नहीं है। हम सुनिश्चित करेंगे कि हर रुपया गांव के विकास में खर्च हो।” ग्रामीणों ने यह भी कहा कि इस पहल से उन्हें विश्वास हो गया है कि सरकार उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनके कल्याण के लिए प्रयासरत है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की योजनाएं ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं। ग्रामीण विकास के जानकारों ने कहा कि जब स्थानीय स्तर पर धन उपलब्ध कराया जाता है और पंचायतों को निर्णय लेने की शक्ति मिलती है, तो विकास कार्य तेजी से होते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि धार्मिक अवसरों पर विकास योजनाओं की घोषणा करना सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जनता में सकारात्मक संदेश जाता है।

सोशल मीडिया पर भी इस पहल को लेकर ग्रामीणों की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आ रही है। कई लोगों ने फेसबुक और ट्विटर पर मान सरकार का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि यह एक दूरदर्शी कदम है। एक युवा ने लिखा, “हमारा गांव वर्षों से उपेक्षित था, लेकिन अब लगता है कि हमारे दिन बदल रहे है।” वहीं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस राशि से गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी बेहतर हो सकती हैं, जो दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक हैं।