Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छात्रों के विरोध के आगे झुका पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन, विवादित हलफनामे का निर्णय लिया वापस

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 07:22 PM (IST)

    पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों के विरोध के बाद विवादित हलफनामे को वापस लेने का निर्णय लिया है। छात्रों ने इस हलफनामे का विरोध किया था, जिसके कारण यूनिवर्सिटी प्रशासन को यह फैसला लेना पड़ा। छात्रों के विरोध के आगे यूनिवर्सिटी प्रशासन झुक गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) प्रशासन ने आखिरकार छात्रों के विरोध और कानूनी चुनौती के बाद विवादित हलफनामा (एफिडेविट) को वापस लेने का फैसला किया है। यह वही हलफनामा था जिसमें छात्रों से उनके आचरण और विरोध के तरीके को लेकर शपथ पत्र देने की मांग की गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह निर्णय यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया। प्रशासन ने घोषणा की है कि यह हलफनामा पूरी तरह से तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाएगा और आगामी सुनवाई में इसकी जानकारी माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को दी जाएगी।

    यह मामला पूर्व पीयूसीएससी उपाध्यक्ष अरचित गर्ग द्वारा दाखिल याचिका के बाद उठा था। उन्होंने अदालत में दलील दी थी कि यह हलफनामा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का उल्लंघन है।