छात्रों के विरोध के आगे झुका पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन, विवादित हलफनामे का निर्णय लिया वापस

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) प्रशासन ने आखिरकार छात्रों के विरोध और कानूनी चुनौती के बाद विवादित हलफनामा (एफिडेविट) को वापस लेने का फैसला किया है। यह वही हलफनामा था जिसमें छात्रों से उनके आचरण और विरोध के तरीके को लेकर शपथ पत्र देने की मांग की गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह निर्णय यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया। प्रशासन ने घोषणा की है कि यह हलफनामा पूरी तरह से तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाएगा और आगामी सुनवाई में इसकी जानकारी माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को दी जाएगी।