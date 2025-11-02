चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों के धरने पर चमकने लगी राजनीति, पहले आप और फिर कांग्रेस के सांसद का समर्थन

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी में वीसी कार्यालय के बाहर छात्रों के धरने पर अब राजनीति चमकने लगी है। रविवार को पहले धरनास्थल पर आनंदपुर लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग पहुंचे और फिर चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी। तिवारी के साथ उनकी पार्टी के स्थानीय नेता भी थे। छात्रों को समर्थन दिया।

कंग ने विश्वविद्यालय प्रशासन और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अधिकारों को धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है। शपथपत्र का विरोध कर रहे छात्रों को अंडरटेकिंग देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है।