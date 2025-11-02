Language
    चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों के धरने पर चमकने लगी राजनीति, पहले आप और फिर कांग्रेस के सांसद का समर्थन

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 06:06 PM (IST)

    चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों के धरने को राजनीतिक समर्थन मिलना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने धरनास्थल पर पहुंचकर छात्रों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की। कंग ने विश्वविद्यालय प्रशासन और केंद्र सरकार पर छात्रों के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया, जबकि तिवारी ने भी पीयू प्रशासन की आलोचना की।

    पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों के धरने पर पहुंचे सांसद मनीष तिवारी और चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लकी।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी में वीसी कार्यालय के बाहर छात्रों के धरने पर अब राजनीति चमकने लगी है। रविवार को पहले धरनास्थल पर आनंदपुर लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग पहुंचे और फिर चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी। तिवारी के साथ उनकी पार्टी के स्थानीय नेता भी थे। छात्रों को समर्थन दिया।

    कंग ने विश्वविद्यालय प्रशासन और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अधिकारों को धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है। शपथपत्र का विरोध कर रहे छात्रों को अंडरटेकिंग देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है।

    कंग ने कहा कि पहले पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट और सिंडिकेट में शैक्षणिक, तकनीकी और फेलो सदस्यों की अहम भूमिका होती थी, लेकिन अब इन संस्थाओं की शक्तियां बेहद कम कर दी गई हैं। वहीं, मनीष तिवारी ने भी पीयू प्रशासन और केंद्र सरकार के फैसले पर तीखा हमला बोला।