PU में छात्रों का एलान- सीनेट चुनाव की तारीख की घोषणा करो, नहीं तो राजभवन और भाजपा कार्यालय घेरेंगे, परीक्षाएं भी नहीं होने देंगे

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव को लेकर चल रहा विवाद गहराता जा रहा है। पीयू बचाओ मोर्चा ने शनिवार को प्रेस वार्ता में कहा कि यदि सीनेट चुनाव की तारीख जल्द घोषित नहीं की गई तो अगले माह मोर्चा और अन्य संगठन राजभवन तथा पंजाब और चंडीगढ़ में स्थित भाजपा कार्यालयों का घेराव करेंगे।

मोर्चा ने यह भी बताया कि 20 तारीख को किसान, मजदूर और अन्य संगठनों की विशेष बैठक बुलाई गई है, जिसमें 10 तारीख की तरह फिर से महा प्रदर्शन की रणनीति तैयार की जाएगी। सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया, तो वे 18 नवंबर से होने वाली सेमस्टर परीक्षाओं को रोक देंगे।

मोर्चा के प्रतिनिधियों ने बताया कि 10 और 11 नवंबर की बैठकों में प्रशासन ने दो दिन के भीतर नोटिफिकेशन जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब छात्रों से 25 नवंबर तक इंतजार करने को कहा जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों में भारी नाराजगी है।

मोर्चा का कहना है कि यह संघर्ष अब केवल पीयू तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे पंजाब के छात्रों का मुद्दा बन चुका है। इसके साथ ही, 26 से 30 नवंबर के बीच सीनेट की भूमिका, पंजाब की हिस्सेदारी और 203 कॉलेजों के भविष्य पर एक बड़ा राजनीतिक सेमिनार आयोजित किया जाएगा।