चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में फिर महाप्रदर्शन की आहट, 18 को बैठक में बनेगी रणनीति, परीक्षाओं के बहिष्कार की चेतावनी

- प्रदर्शन के दौरान एसएसपी और आइजी के सामने गेट तोड़ अंदर घुसे थे प्रदर्शनकारी

- छात्र बोले -चुनाव शेड्यूल न हुआ तो परीक्षा बहिष्कार तय जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) में सीनेट चुनाव की घोषणा को लेकर एक बार फिर हालात गरमाने लगे हैं। पीयू में छात्र, किसान और मजदूर संगठनों ने 18 नवंबर को एक बैठक बुलाई है। बैठक में यह तय किया जाएगा कि 10 नवंबर को हुए बड़े प्रदर्शन की तरह फिर से महाप्रदर्शन किया जाए या नहीं।

अगर पीयू प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता, तो पीयू में फिर 10 नवंबर जैसा माहौल बन सकता है। उस दिन सीनेट चुनाव की अधिसूचना की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा से करीब आठ हजार लोग पीयू पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस बल प्रदर्शनकारियों को रोकने में पूरी तरह असफल रही थी।

एसएसपी कंवरदीप कौर और आइजी पुष्पेंद्र कुमार के सामने गेट नंबर एक तोड़ प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए थे। जिससे काफी हंगामा हुआ था। अब फिर ऐसा होनी स्थिति जताई जा रही है। सीनेट चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग को लेकर पीयू बचाओ मोर्चा पिछले 15 दिनों से कुलपति कार्यालय के बाहर धरना दे रहा है।