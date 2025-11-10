सीनेट विवाद पर बवाल, पीयू में लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, पक्का मोर्चा लगाने का एलान

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़/मोहाली। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव की अधिसूचना पर अड़े छात्रों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। सोमवार सुबह से लेकर शाम तक कई बार पुलिस के साथ झड़प हुई। वहीं वीसी ऑफिस के पास पक्का मोर्चा लगाने का एलान कर दिया है। इस दौरान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे।

पंजाब से किसान, मजदूर और युवा पीयू में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में लगातार एकजुट हो रहे हैं। पंजाब के प्रमुख किसान संगठनों ने सोमवार को मोहाली में फेज-6 में पुलिस नाकाबंदी तोड़कर चंडीगढ़ में घुसे।

किसान नेताओं ने सरकार पर शांतिपूर्ण आंदोलनों को दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों की समस्याएं समाज के बड़े मुद्दों से जुड़ी हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नाकाबंदी कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी अप्रिय घटना से बचाव के लिए लगाई गई थी।