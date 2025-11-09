Language
    PU सीनेट विवाद नहीं हुआ शांत, ​​​​​पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा करेगा जोरदार प्रदर्शन, रेल रोकने की तैयारी में किसान

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 05:21 PM (IST)

    पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट विवाद को लेकर छात्रों का विरोध जारी है। छात्रों को किसान संगठनों का समर्थन मिला है, जिन्होंने रेल रोकने की चेतावनी दी है। हरियाणा के किसान नेता भी छात्रों के समर्थन में आए हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 10 और 11 नवंबर को अवकाश घोषित किया है। छात्र सीनेट चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग कर रहे हैं।

    पंजाब यूनिवर्सिटी में धरना दे रहे छात्रों से बात करते किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी और धर्मवीर गांधी।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) में सीनेट विवाद पर छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। छात्र सोमवार को बड़ा प्रदर्शन करेंगे। वहीं, छात्रों को पंजाब-हरियाणा से किसान जत्थेबंदियों को समर्थन मिला है।

    पंजाब के किसानों ने 19 को ट्रेनें रोकने का एलान किया है। अमृतसर में किसान मजदूर मोर्चा भारत और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जनरल सचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि मोर्चा पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों के संघर्ष के साथ मजबूती से खड़ा है। वहीं, हरियाणा से गुरनाम सिंह चढूनी और धर्मवीर गांधी भी रविवार को छात्रों के बीच पहुंचे।

    छात्रों के प्रदर्शन से पीयू में दो दिन अवकाश

    बता दें कि छात्र अब सीनेट चुनाव की तारीख निर्धारित किए जाने पर अड़े हैं। रविवार को भी हंगामा हुआ, जिसपर पुलिस बल ने स्थिति को संभाला। वहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा 10 नवंबर के बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर चुका है, जिससे देखते हुए यूनवर्सिटी प्रशासन ने दो दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। 10 और 11 नवंबर को यूनिवर्सिटी बंद रहेगी।

    आदेश पीयू के सभी शिक्षण विभागों, केंद्रों और संस्थानों एवं प्रशासनिक कार्यालयों पर लागू होगा। इसी बीच वीसी ने यूनिवर्सिटी के कुलपति को सीनेट चुनाव करवाने के लिए पत्र लिख दिया है।