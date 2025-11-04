Language
    पीयू में एक बार फिर हंगामा, उग्र हुए छात्र, किसान मजदूर यूनियन ने दिया साथ, रजिस्ट्रार कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, मर्दाबार के लगाए नारे

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 01:29 PM (IST)

    चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों ने रजिस्ट्रार कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया। छात्रों ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका। पीयूसीएससी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक डागर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और छात्रों के मुद्दों पर एफिडेविट की अनिवार्यता खत्म करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने मांगें पूरी न होने पर राज्यपाल आवास की ओर कूच करने की चेतावनी दी है।

    चंडीगढ़ की पंजाब यूनिर्विसिटी में रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते छात्र।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में मंगलवार दोपहर के समय एक बार फिर हंगामा हो गया। एंटी प्रोटेस्ट हलफनामे के विरोध और सीनेट की शक्तियां कम करने व सिंडिकेट को खत्म करने के विरोध में धरना दे रहे छात्रों ने रजिस्ट्रार कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए। किसान मजदूरयूनियन के सदस्य भी छात्रों के साथ थे।

    छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों को रोका। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने परिसर और आसपास के क्षेत्रों में तैनाती बढ़ा दी गई है। स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन छात्रों के तेवरों को देखते हुए तनाव और बढ़ने की आशंका बनी हुई है।

    इससे पहले सोमवार दोपहर को भी हालात तनावपूर्ण हो गए थे जब छात्र संगठनों ने यूनिवर्सिटी का गेट नंबर-2 बंद कर दिया था। छात्रों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। यहां तक कि वे चेतावनी दे चुके हैं कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो राज्यपाल आवास और भाजपा कार्यालयों की ओर कूच करेंगे। 

    अभिषेक डागर बैठे हैं भूख हड़ताल पर

    पीयूसीएससी (पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल) के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक डागर वीसी कार्यालय के पास भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वे छात्रों से जुड़े मामलों में एफिडेविट की अनिवार्यता खत्म करने और प्रशासन की “छात्र विरोधी नीतियों” का विरोध कर रहे हैं।