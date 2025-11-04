पीयू में एक बार फिर हंगामा, उग्र हुए छात्र, किसान मजदूर यूनियन ने दिया साथ, रजिस्ट्रार कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, मर्दाबार के लगाए नारे

जागरण संवाददाता, चंडीगढ। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में मंगलवार दोपहर के समय एक बार फिर हंगामा हो गया। एंटी प्रोटेस्ट हलफनामे के विरोध और सीनेट की शक्तियां कम करने व सिंडिकेट को खत्म करने के विरोध में धरना दे रहे छात्रों ने रजिस्ट्रार कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए। किसान मजदूरयूनियन के सदस्य भी छात्रों के साथ थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों को रोका। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने परिसर और आसपास के क्षेत्रों में तैनाती बढ़ा दी गई है। स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन छात्रों के तेवरों को देखते हुए तनाव और बढ़ने की आशंका बनी हुई है।

इससे पहले सोमवार दोपहर को भी हालात तनावपूर्ण हो गए थे जब छात्र संगठनों ने यूनिवर्सिटी का गेट नंबर-2 बंद कर दिया था। छात्रों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। यहां तक कि वे चेतावनी दे चुके हैं कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो राज्यपाल आवास और भाजपा कार्यालयों की ओर कूच करेंगे।