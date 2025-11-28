PU में 27 दिन बाद छात्रों का धरना खत्म, सामान समेटा, प्रशासन ने सभी छह मांगें मानीं, FIR होगी वापस
पंजाब यूनिवर्सिटी में पीयू बचाओ मोर्चा का 27 दिनों से चल रहा धरना समाप्त हो गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की सभी छह मांगों को मान लिया है, जिसके बाद छात्रों ने धरना स्थल से अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने पर भी सहमति जताई है। छात्रों ने इसे लोकतांत्रिक माहौल की बहाली के लिए एक बड़ी जीत बताया है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी में बीते 27 दिनों से चल रहा पीयू बचाओ मोर्चा का धरना शुक्रवार को समाप्त हो गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मोर्चा की सभी छह प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद छात्र संगठनों ने धरना स्थल से अपने सामान हटाना शुरू कर दिया।
ववाल के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने पर भी सहमति बनी है। आंदोलनकारी छात्रों ने इसे लोकतांत्रिक माहौल की बहाली के लिए बड़ी जीत बताया। मोर्चे का कहना था कि उनके मुद्दों पर ठोस कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा। अंततः प्रशासन की सहमति के बाद धरना समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
छात्र संगठनों की छह मुख्य मांगें
- गैर-लोकतांत्रिक वेटिंग कमेटी को समाप्त किया जाए।
- हरियाणा कॉलेजों की संबद्धता पर विचार करने के लिए बनी समिति को रद् किया जाए।
- पीयूसीएससी का संविधान एवं वर्तमान एसओपी लागू न किए जाएं और इन्हें छात्रों से राय लेकर बदला जाए।
- छात्र संगठनों के खिलाफ प्रशासन द्वारा दायर सिविल सूट वापस लिया जाए।
- पिछले वर्ष सीनेट चुनाव विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी एफआईआर खत्म करने की प्रक्रिया तेज की जाए।
- सीनेट विरोध में शामिल प्रो. कुलविंदर सिंह और प्रो. सुधीर मेहरा के खिलाफ शुरू की गई जांच वापस ली जाए।
कैंपस में जश्न—ट्रैक्टर मार्च और नारेबाजी
- धरना समाप्त होने से पहले मोर्चा ने पूरे कैंपस में हॉस्टल-टू-हॉस्टल मार्च निकाला।
- कैंपस में मिट्ठी धुन रबाब दी, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब दी के नारे गूंजते रहे।
- गांवों से आए समर्थकों व छात्रों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। ट्रॉलियों पर नाचते हुए जश्न मनाया।
धरने के 27 दिनों का घटनाक्रम
2 नवंबर: सीनेट सदस्यों की संख्या 90 से घटाकर 31 करने का नोटिफिकेशन जारी
3 नवंबर: छात्रों और सुरक्षा कर्मचारियों के बीच गेट नंबर 2 पर हाथापाई
5 नवंबर: केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन स्थगित किया
6 नवंबर: आम आदमी पार्टी के सांसदों मीत सिंह हेयर और मालविंदर कंग का विरोध
7 नवंबर: सीनेट में कोई बदलाव न होने का नोटिफिकेशन जारी
8 नवंबर: पीयू में दो दिन की छुट्टी घोषित
9 नवंबर: देर रात गेट नंबर 2 पर प्रवेश न मिलने पर हंगामा
10 नवंबर: हजारों लोगों का महाप्रदर्शन, गेट नंबर 1 तोड़कर प्रवेश
11 नवंबर: मोर्चा ने परीक्षाएं न होने देने का एलान किया
12 नवंबर: पीयू प्रशासन ने 4 मांगें मानीं, पर लिखित आदेश जारी नहीं
14 नवंबर: हाईकोर्ट ने कहा—पीयू ‘सियासी अखाड़ा’ बनता जा रहा है
15 नवंबर: पीयू ने परीक्षाएं स्थगित कीं
16 नवंबर: गेट नंबर 1 पर ताला तोड़ने वालों के खिलाफ केस दर्ज
20 नवंबर: 50 से अधिक संगठनों ने 26 नवंबर को बंद का एलान
22 नवंबर: दुकानदारों को समर्थन के लिए मार्केट मार्च
23 नवंबर: स्टूडेंट सेंटर में बंद के समर्थन में रैली
24 नवंबर: वीसी ने विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर 26 को कार्यदिवस घोषित किया
25 नवंबर: परीक्षाएं डीएवी कॉलेज में शिफ्ट, रात में हंगामे के बाद स्थगित
26 नवंबर: सभी गेटों पर सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती, किसानों का आगमन, बीजेपी कार्यालय घेरने का एलान
27 नवंबर: केंद्र सरकार ने सीनेट चुनावों का शेड्यूल जारी, कैंपस में हॉस्टल मार्च और ट्रैक्टर जश्न
28 नवंबर: पीयू प्रशासन ने मोर्चा की सभी मांगें मानीं, धरना समाप्त
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।