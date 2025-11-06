ओए! इधर आ... इसके बाद पीयू में भिड़ गए दो गुट, पिस्तल तानी और जान से मारने की धमकी दी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी में दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान एक छात्र को न केवल पीटा गया, बल्कि उसे पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हरियाणा के जींद निवासी सेक्टर-11 निवासी शुभम गोयत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह शाम को पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद था। तभी जशन जावंदा ने उसे इशारे से बुलाया और उसके पीछे से बलराज जमावारी उर्फ दीपक राव ने उस पर हमला कर दिया।

आरोप है कि दोनों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे और गाली-गलौज किया। शिकायतकर्ता ने बताया कि इसी दौरान जशन जावंदा ने पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। वहीं कुदरत सेखों भी मौके पर मौजूद था और उसने भी झगड़े में हाथ उठाया।

यह पूरी वारदात वीसी चौक के पास हुई। शुभम गोयत के मुताबिक घटना के बाद जब वह थाना-11 पहुंचा तो बलराज जमावारी और जशन जावंदा ने फोन पर फिर से धमकी दी कि अगर उसने शिकायत की तो उसे और उसके परिवार को जान से मार देंगे।