बवाल से बचने को PU में छुट्टी घोषित, परीक्षाएं डीएवी कॉलेज में होंगी, विरोध-प्रदर्शन और गेट बंद करने की थी चेतावनी
बवाल से बचने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 26 नवंबर को छुट्टी का ऐलान किया है। यूनिवर्सिटी के सभी टीचिंग और नॉन-टीचिंग विभाग बंद रहेंगे। बुधवार को होने वाली परीक्षाओं के सेंटर भी बदल दिए गए हैं, जो अब सेक्टर-10 स्थित डीएवी कॉलेज में होंगे। यह फैसला सीनेट चुनाव विवाद के चलते लिया गया है, क्योंकि कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी थी।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बुधवार को छुट्टी की घोषणा की है। पीयू के सभी टीचिंग, नाॅन टीचिंग और अन्य कैंपस स्थित कार्यालय बंद रहेंगे।
पीयू के रजिस्ट्रार प्रो. वाईपी वर्मा के अनुसार, बुधवार को होने वाली परीक्षाओं के लिए निर्धारित सेंटर सीएचडी-40, सीएचडी-41, सीएचडी-43 और सीएचडी-44 को सेक्टर-10 स्थित डीएवी काॅलेज में स्थानांतरित कर दिया गया है।
यह बदलाव केवल एक दिन के लिए किया गया है। अन्य परीक्षाओं की तिथि और एग्जाम सेंटर पहले की तरह ही रहेंगे। किसी भी जानकारी के लिए पीयू की वेबसाइट या संबंधित विभाग के नोटिस बोर्ड का संदर्भ लिया जा सकता है।
हाल ही में सीनेट चुनाव को लेकर चल रहे विवाद के कारण यह निर्णय लिया गया है। कई पीयू बचाओ माेर्चा समेत कई संगठनों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन का अल्टीमेटम दिया है। गेट बंद करने की भी चेतावनी दी थी।
