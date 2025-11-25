बवाल से बचने को PU में छुट्टी घोषित, परीक्षाएं डीएवी कॉलेज में होंगी, विरोध-प्रदर्शन और गेट बंद करने की थी चेतावनी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बुधवार को छुट्टी की घोषणा की है। पीयू के सभी टीचिंग, नाॅन टीचिंग और अन्य कैंपस स्थित कार्यालय बंद रहेंगे।

पीयू के रजिस्ट्रार प्रो. वाईपी वर्मा के अनुसार, बुधवार को होने वाली परीक्षाओं के लिए निर्धारित सेंटर सीएचडी-40, सीएचडी-41, सीएचडी-43 और सीएचडी-44 को सेक्टर-10 स्थित डीएवी काॅलेज में स्थानांतरित कर दिया गया है।

यह बदलाव केवल एक दिन के लिए किया गया है। अन्य परीक्षाओं की तिथि और एग्जाम सेंटर पहले की तरह ही रहेंगे। किसी भी जानकारी के लिए पीयू की वेबसाइट या संबंधित विभाग के नोटिस बोर्ड का संदर्भ लिया जा सकता है।