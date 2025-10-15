Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब में खुलेंगे 236 नए आम आदमी क्लीनिक, स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने किया एलान

    By Inderpreet Singh<br/> Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:10 AM (IST)

    पंजाब सरकार 236 नए आम आदमी क्लीनिक खोलने जा रही है, जिससे कुल क्लीनिकों की संख्या 1,117 हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि 96% मरीजों ने इन क्लीनिकों की सेवाओं से संतुष्टि जताई है। नए क्लीनिकों की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, और प्राथमिक हेल्थकेयर नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। पंजाब, एआई तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    पंजाब में खुलेंगे 236 नए आम आदमी क्लीनिक, स्वास्थ्य सेवाओं का होगा विस्तार। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग 236 नए आम आदमी क्लीनिक खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है। इन नए क्लीनिकों के साथ कुल क्लीनिकों की संख्या 1,117 हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगलवार को सिविल सर्जनों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। पंजाब विकास आयोग द्वारा हाल ही में कराए गए मरीज फीडबैक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि 96 प्रतिशत मरीजों ने क्लीनिकों की सेवाओं से संतुष्टि व्यक्त की है, जो इन क्लीनिकों की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डॉ. बलबीर सिंह ने सिविल सर्जनों को नए आम आदमी क्लीनिकों की स्थापना में तेजी लाने और इनके समयबद्ध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए डाक्टरों एवं आवश्यक स्टाफ की भर्ती तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आशा वर्करों को स्वास्थ्य किट और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) को आवश्यक उपकरण प्रदान कर प्राथमिक हेल्थकेयर नेटवर्क को सशक्त किया जाएगा, जिससे जमीनी स्तर पर देखभाल सेवाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध हो सकेंगी।

    डॉ. बलबीर सिंह ने घोषणा की कि पंजाब छाती के कैंसर और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों की शीघ्र पहचान और इसके प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) तकनीक के उपयोग में अग्रणी है। बाल स्वास्थ्य सुरक्षा पहल के तहत, सभी 250 आरबीएसके टीमों को एआइ आटो रिफ्रेक्टर उपकरणों से लैस किया जाएगा ताकि स्कूली बच्चों में दृष्टि/रिफ्लेक्टिव दोषों की समय पर पहचान की जा सके।

    इस कार्यक्रम के तहत प्रभावित बच्चों को चश्मे भी उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे उनकी दृष्टि और भविष्य सुरक्षित रहेगा। मंत्री ने सिविल सर्जन डॉ. संगीता जैन, डॉ. अर्शदीप कौर, डॉ. मनहर कौर, डॉ. वसुधा, डॉ. धर्मवीर अहीर और भवंदीप कौर को विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी किया। इस मौके पर प्रधान सचिव स्वास्थ्य कुमार राहुल, विशेष सचिव सह एमडी एनएचएम घनश्याम थोरी, एमडी पीएचएससी अमित तलवार, निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. हितिंदर कौर आदि उपस्थित थे।