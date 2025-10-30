पंजाब: नशे में थार चालक ने मचाया कोहराम, दो गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, मोहाली। मोहाली जिले के गांव कांसल में बुधवार रात करीब 12:00 बजे एक धार चालक ने नशे की हालत में दो लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इसमें साइकिल सवार साहिब राम की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक एक्टिवा सवार की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे चंडीगढ़ के सेक्टर 16 अस्पताल में दाखिल करवाया गया है।

नयागांव पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपित धार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। थार चालक की पहचान सुखना एनक्लेव कांसल निवासी मुकुल खत्री के रूप में हुई है। पुलिस अभी मृतक का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई कर रही है।

हाई कोर्ट में कार्यरत है आरोपी आरोपित मुकुल खत्री पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जूनियर वकील के तौर पर कार्यरत है। आरोपित ने नशे की हालत में पहले एक गाय को टक्कर मारी थी। उसके बाद साइकिल सवार और फिर एक एक्टिवा सवार को टक्कर मारी। मौके पर लोगों ने उसे रोक लिया और वह नशे की हालत में था। उसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन पर पुलिस बुलाई गई थी।