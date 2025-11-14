Language
    Punjab में छात्राओं का फूटा गुस्सा, Roadways बसों के लगवाए ब्रेक, मनमानी करने वाले चालकों को सिखाया सबक

    By Vishal Mittal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 06:52 PM (IST)

    कुराली में कॉलेज छात्राओं ने बसों के न रुकने पर प्रदर्शन किया। बसों के पहिये रुकवाए। उन्होंने पंजाब रोडवेज के चालकों पर परेशान करने का आरोप लगाया। छात्राओं का कहना है कि बस चालक उन्हें देखकर बस स्टॉप पर बस नहीं रोकते। स्थानीय लोगों के समर्थन के बाद अधिकारियों ने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया और बस स्टॉप पर इंस्पेक्टरों की ड्यूटी लगाने की बात कही।

    Hero Image

    छात्राओं के समर्थन में बसों को रुकवाते स्थानीय लोग।

    संवाद सहयोगी, कुराली। कुराली ट्रैफिक लाइट्स एवं बस स्टाॅप पर महिला सवारियों खासकर काॅलेज स्टूडेंट्स को बस में चढ़ने से मना करने और जानबूझकर बसें नहीं रोकने से गुस्साई छात्राओं ने शुक्रवार सुबह ट्रैफिक लाइट्स पर धरना दिया।

    छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की और बसें रुकवाई। स्थानीय लोग भी छात्राओं के समर्थन में आ गए। आक्रोश बढ़ता देख अधिकारियों ने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया और बस स्टॉप पर इंस्पेक्टरों की ड्यूटी लगाने की बात कही।

    छात्राओं का कहना था कि उन्हें पढ़ाई के लिए रोजाना मोहाली और चंडीगढ़ पहुंचने में देर हो जाती है, जिसकी मुख्य वजह पंजाब रोडवेज बस चालकों द्वारा सवारी चढ़ाने में मनमानी करना है। चालक सुबह महिला सवारियों एवं काॅलेज स्टूडेंट्स को देखकर बस को स्टाॅप पर रोके बिना ही निकल जाते है।

    अगर छात्राएं  ट्रैफिक लाइट्स पर रुकी बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं तो कंडक्टर उन्हें चढ़ने से मना कर देता है। छात्राओं के पक्ष में स्थानीय लोग भी सड़क पर उतर आए और पंजाब रोडवेज की बसें रोककर नारेबाजी की।

    पंजाब यूथ डेवलपमेंट बोर्ड के कुराली वासी चेयरमैन परमिंदर सिंह गोल्डी ने स्टूडेंट्स से बात कर उनकी परेशानी को समझा और पंजाब रोडवज रोपड़ डिपो के जीएम से फोन पर बात कर उन्हें मौके पर बुलाया।

    जीएम का आश्वासन, अब नहीं होगी परेशानी

    पंजाब रोडवेज रोपड़ डिपो के जीएम परमवीर सिंह को परमिंदर सिंह ने बस के चालकों की ओर से महिला सवारियों को बस में चढ़ाने को लेकर अपनाए जा रहे मनमाने रवैये से अवगत कराया। जीएम परमवीर सिंह ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि आज के बाद ऐसी परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

    उनका कहना था कि बस स्टाप पर बस को रोकने एवं महिला सवारियों को चढ़ाने को सुनिश्चित करने के लिए शनिवार से कुराली बस स्टाप पर विभाग के दो इंस्पेक्टर की ड्यूटी रहेगी और वो खुद भी इसका समय समय पर निरीक्षण करेंगे।