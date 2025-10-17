Language
    पंजाबी गायक जंवदा की मौत में पिंजौर के निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, प्राथमिक उपचार से किया था इन्कार, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 02:07 PM (IST)

     पंजाबी गायक राजवीर सिंह जवंदा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पिंजौर के एक निजी अस्पताल पर आरोप है कि उन्होंने घायल जवंदा को प्राथमिक उपचार देने से इन्कार कर दिया था। मामला उच्च न्यायालय में है, जहां लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ने याचिका दायर की है। सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।

    Hero Image

    पंजाबी गायक राजवीर जवंदा का फाइल फोटो।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाबी गायक 35 वर्षीय राजवीर सिंह जवंदा सड़क हादसे में मौत के मामले में पिंजौर के एक निजी अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। पिंजौर थाने में दर्ज डीडीआर (डेली डायरी रिपोर्ट) में निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने घायल जवांदा को समय पर प्राथमिक उपचार देने से इन्कार कर दिया था। मामला पंजाब एवं हाईकोर्ट तक पहुंच गया है।

    घटना को लेकर लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अस्पतालों में डॉक्टरों की ऐसी असंवेदनशीलता और लापरवाही पर चिंता जताई है। संगठन ने इस मुद्दे पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस पर 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

    याचिका में यह भी मांग की गई है कि राज्य सरकारें और प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि किसी भी आपात स्थिति में किसी भी अस्पताल द्वारा घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने से इन्कार न किया जाए।