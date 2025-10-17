पंजाबी गायक जंवदा की मौत में पिंजौर के निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, प्राथमिक उपचार से किया था इन्कार, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाबी गायक 35 वर्षीय राजवीर सिंह जवंदा सड़क हादसे में मौत के मामले में पिंजौर के एक निजी अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। पिंजौर थाने में दर्ज डीडीआर (डेली डायरी रिपोर्ट) में निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने घायल जवांदा को समय पर प्राथमिक उपचार देने से इन्कार कर दिया था। मामला पंजाब एवं हाईकोर्ट तक पहुंच गया है।

घटना को लेकर लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अस्पतालों में डॉक्टरों की ऐसी असंवेदनशीलता और लापरवाही पर चिंता जताई है। संगठन ने इस मुद्दे पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस पर 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी।