पंजाब में सीवर सफाई बनी जानलेवा, साढ़े पांच साल में 12 सफाईकर्मियों की मौत; देशभर में 332 ने गंवाई जान

रोहित कुमार, चंडीगढ़। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के खतरनाक काम के दौरान पंजाब में पिछले साढ़े पांच वर्षों में 12 सफाईकर्मियों की मौत हुई है। लोकसभा में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। हालांकि, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन मौतों को सीधे तौर पर मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण हुई मौत नहीं माना गया है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार एक जनवरी 2021 से 30 जून 2026 तक देशभर में सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई के दौरान 332 सफाईकर्मियों की जान गई। देश में सबसे अधिक 58 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। इसके बाद हरियाणा में 47, तमिलनाडु में 38, उत्तर प्रदेश में 37, दिल्ली में 29, गुजरात में 27 और राजस्थान में 23 मौतें दर्ज की गई हैं।

मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके आश्रितों को वैकल्पिक रोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र ने कौशल विकास प्रशिक्षण और पूंजीगत सब्सिडी का प्रविधान किया है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान पंजाब में किसी भी मैनुअल स्कैवेंजर को कौशल विकास प्रशिक्षण नहीं दिया गया, जबकि केवल पांच को पूंजीगत सब्सिडी मिली।

सुरक्षा उपायों के बावजूद हो रही मौतें मंत्रालय ने बताया कि सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई के दौरान हुई कुछ मौतों का कारण सुरक्षा सावधानियों का पालन नहीं किया जाना है। इसके लिए मैनुअल स्कैवेंजर्स के रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013, नियमों और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया में निर्धारित सुरक्षा प्रावधानों का पालन जरूरी है।