कपूरथला के स्कूल के ऊपर से गुजर रही 11 KV लाइन, छात्रों ने 2 घंटे दिया धरना; शिक्षक के तबादले पर रोक की मांग

जागरण संवाददाता, कपूरथला। कपूरथला जिले के सरकारी हाई स्कूल शेखूपुर में बुधवार सुबह उस समय हंगामा हो गया, जब सैकड़ों छात्रों ने स्कूल का मुख्य गेट बंद कर सड़क पर धरना शुरू कर दिया। करीब 2 घंटे तक चले प्रदर्शन में छात्रों ने स्कूल की सुरक्षा और शिक्षक के तबादले को लेकर अपनी नाराजगी जताई। इस दौरान पंजाब सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि स्कूल परिसर के बीच बने बाथरूम के ठीक ऊपर से 11 केवी की बिजली लाइन गुजर रही है। छात्रों का कहना था कि रोजाना बड़ी संख्या में विद्यार्थी इस स्थान से आते-जाते हैं। ऐसे में हाईवोल्टेज तारों के कारण हादसे का खतरा बना रहता है। उन्होंने मांग की कि बिजली लाइन को स्कूल परिसर से बाहर सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए।

छात्रों की दूसरी प्रमुख मांग एक शिक्षक के तबादले को लेकर थी। विद्यार्थियों ने बताया कि उक्त शिक्षक को प्रतिनियुक्ति पर दूसरे स्कूल भेजा जा रहा है। छात्रों का कहना था कि शिक्षक पढ़ाई में उनका काफी सहयोग करते हैं और उनके जाने से पढ़ाई प्रभावित होगी। इसलिए उनका तबादला रद किया जाए।