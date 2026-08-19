पंजाब से किसानों का दिल्ली कूच स्थगित, 4 सितंबर को केंद्रीय मंत्री से बैठक तय; मांगों पर जारी रहेगा संघर्ष

जागरण संवाददाता, पटियाला (खनौरी)। पटियाला की खनौरी सीमा पर 16 अगस्त से पैदल दिल्ली कूच के लिए बैठे किसानों ने चार सितंबर को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक का लिखित पत्र मिलने के बाद अपना कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेतृत्व में 51 किसान पैदल दिल्ली जाने के लिए यहां डटे हुए थे।

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बताया कि बुधवार को हरियाणा प्रशासन के अधिकारी खनौरी सीमा पर पहुंचे और चार सितंबर को केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक करवाने की जानकारी दी। इसके बाद किसानों ने बुधवार को प्रस्तावित सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए।

डल्लेवाल ने कहा कि किसानों की शांतिपूर्ण पैदल यात्रा ने सरकार को एक बार फिर बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पैदल कूच स्थगित करने का अर्थ आंदोलन समाप्त होना नहीं है। किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे।

किसान नेताओं ने कहा कि करीब 50 से 55 किसानों की शांतिपूर्ण पैदल यात्रा को रोकने के लिए रास्ते में बैरिकेडिंग की गई थी। इसके बावजूद किसानों ने धैर्य बनाए रखा। उन्होंने कहा कि बुधवार का कार्यक्रम खत्म नहीं किया गया है, बल्कि हरियाणा सरकार और स्थानीय प्रशासन के आग्रह पर फिलहाल स्थगित किया गया है।